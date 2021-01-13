Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, son dönemde ani dalgalanmalara sahip Bitcoin'in kara para aklama gibi çarpık amaçlarla kullanıldığını, yasalardaki boşlukların kapatılması için Bitcoin'e global düzeyde regülasyonlar getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters’ın Next adlı etkinliğinde yeni açıklamalarda bulundu. Brexit ve COVID-19’un piyasalarda yarattığı etkiler üzerine konuşan Lagarde, aynı zamanda sert dalgalanmalara sahip kripto para birimi Bitcoin için de çarpıcı ifadeler dile getirdi.

Bitcoin’in kara para aklama gibi birçok aktivitede kullandığını belirten başkan, yasalardaki boşlukların kapıtalarak Bitcoin’e yasal düzenleme getirilmesi gerektiğini açıkladı.

“Bitcoin, spekülatif bir yatırım aracı”

Bitcoin’i spekülatif bir yatırım amacı olarak nitelendiren Lagarde, daha iyi bir alternatif olarak gösterdiği Euro’nun en fazla beş yıl içerisinde dijital piyasada yer alacağını belirtti.

Merkez başkanı, kripto para piyasasına global çapta regülasyonlar getirilmesi gerektiğini, bu sayede yasalarda bulunan boşluklardan kaçabilen yatırımcıların önlerine geçilebileceğini vurguladı.