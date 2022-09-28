Avrupa, Uzay'da Güneş Paneli Kurmak İçin Çalışmalara Başladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzayda Güneş paneli kurma projesi SOLARIS kapsamında yaptığı çalışmaların bazı sonuçlarını paylaştı. Ajans, projenin olası engellerinden bahsederken, kurulabilecek panel hakkında da bilgiler sundu.

Sürdürülebilir enerjinin değeri her geçen gün daha da fazla anlaşılırken, bilim dünyası da bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. ‘Bedava’ enerji için en büyük kaynaklardan birisi Güneş iken haliyle odağın büyük çoğunluğu da buraya kaydı.

Peki, Güneş enerjisinden neden sadece yer yüzünde faydalanıyoruz? Bu soru pek çok bilim insanının da aklındayken, bir çözüm planı Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) geldi. ESA, her zaman Güneş enerjisinden faydalanmak üzere uzayda bir Güneş paneli kurmak için hazırladığı planı paylaştı.

Uzayda Güneş paneli için halen birçok engel var:

ESA, SOLARIS olarak adlandırdığı proje hakkında paylaştığı açıklamasında uzayda Güneş enerjisinden faydalanmak için çeşitli araştırmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Ajans, bu teknolojinin kurulması için halen önemli belirsizliklerin ve teknik zorlukların olduğunu belirtirken uzayda elde edilen enerjinin Dünya’ya nasıl aktarılabileceğini de paylaştı.

Panel, kilometrelerce uzunlukta olmak zorunda!

ESA’nın konseptine göre bu enerji, Güneş ışığını düşük enerjili ve yoğunluktaki mikrodalgalar ile Dünya’daki alıcı istasyonlara aktarılacak. Fakat bunun gerçekleşmesi ve Dünya’ya Güneş ışınlarının bir şekilde ‘ışınlanması’ için panellerin kilometrelerce uzunlukta olması gerektiğinin altı çizildi.

Bununla birlikte elbette Dünya’ya gönderilen ışınların insanlara ve diğer canlılara verebileceği zararların da araştırılması gereken bir alan olduğu ifade edildi. Ajans, tüm soruların değerlendirilmesinin ardından Avrupa’nın 2025 uzaya Güneş paneli kurup kurmamak konusunda karar verebileceğini paylaştı.