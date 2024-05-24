Avrupa’nın en büyük hacimli borsalarından biri olan ve aynı zamanda Barcelona ve Trabzonspor’un sponsoru da olan WhiteBIT Kripto Borsası artık uzman ekibiyle Türkiye’de.

WhiteBIT, güvenli blok zinciri Whitechain ve kendi kripto parası WBT ile dikkat çekiyor, en düşük işlem komisyonlarından biriyle öne çıkıyor. Çıkardığı iOS ve Android uygulamalarıyla da fiyat uyarıları ve çeşitli grafikler gibi birçok özellik sunuyor.

WhiteBIT TR olarak artık ülkemizde de hizmet verecek olan borsa, Litvanya Cumhuriyeti, İspanya, Avustralya, Bulgaristan, Polonya ve Çekya’da da PCI DSS ve ISO/IEC sertifikalarıyla 5.5 milyon kullanıcısına hizmet veriyor. Platform, varlıklarının %96’sını soğuk cüzdanlarda saklıyor ve bağımsız denetim kuruluşu CER.live tarafından aldığı en yüksek AAA güvenlik seviyesiyle en güvenli 3 borsa arasında yer alıyor.

WhiteBIT’te tüm işlemler rutin kontrollerden geçiyor:

AML kontrollerini elden bırakmayan ve her işlemi rutin kontrollerden geçiren WhiteBIT TR, saniyede 1.5 milyon talebi işleyen güçlü ticaret motoru ile alım satımların her zaman en üst seviyede desteklenmesini sağlıyor.

CoinGecko & CoinMarketCap’te ilk 6 kripto borsası arasında olan ve günlük 103.67 milyar TRY hacmiyle gelen WhiteBIT, aynı zamanda 1000 üzeri uzmanı ve 1000 üzeri kurumsal müşterisiyle beraber aylık 44.7 milyon site ve uygulama kullanıcısı mutlulukla 350 üzeri işlem çiftinde işlem yapabiliyor.

Peki WhiteBIT TR’nin avantajları neler?

0 komisyonla TL yatırıp çekmeyi mümkün kılan WhiteBIT TR ile Türk bankalarından tek bankada günde 10 milyon TL’ye kadar işlem yapabiliyor, KYB süreci ile işletmeler için sağladığı kişiye özel yatırma limitlerini kullanabiliyor. Ayrıca her geçen gün sayısı artan TRY’ye özel 40 üzeri işlem çifti ve derin likidite havuzlarıyla dilediğiniz kadar işlem yapabilirsiniz.

İşletmelerine esnek API entegre ederek WhiteBIT TR’nin derin likiditesinden yararlanmak isteyen kurumsallar ise bu sürecin her aşamasını takipte olan uzmanların sağladığı destek ile işlemlerini kolay ve hızlı şekilde halledebiliyorlar.

Pasif getiri isteyenler için neler var?

WhiteBIT’in kendine ait WhiteBIT Coin (WBT) ve Whitechain Blok Zinciri ile Holding veya Hesapta WBT tutarak ücretsiz günlük AML kontrolleri ve ERC-20 çekimleriyle birlikte komisyon indirimlerinden yararlanılabilir.

Ayrıca kullanıcılar istedikleri takdirde WBT’lerini Whitechain üzerinde tutarak %22’ye kadar artan pasif getiri kazanırken, bir diğer yandan da otomatik olarak fonlarını enflasyona karşı korumaya alabiliyorlar.

WhiteBIT TR’de pek çok etkinlik ve özel fırsatlar da var;

Şanslı Çark Etkinliği 250 TL’lik BTC, kripto ödülleri, WhiteBIT marka merch ve bedava VIP statüsünü tüm yeni kullanıcılarına getiriyor. Kullanıcıların tek yapması gereken çarkı çevirmek, yönlendirildikleri sayfada girilen referans koduyla WhiteBIT TR’ye kaydolmak ve en az 100 TL tutarında ilk işlemlerini yapmaktır. Bundan sonra ödüller dağıtıldığı sırada referans kodu sayesinde hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor.

Bir diğer yandan Trabzonspor taraftarları için özel bir fırsat da var. WhiteBIT TR’nin sosyal medya hesaplarından katılabilecek bu etkinlikte imzalı Trabzonspor forması kazanmak mümkün.

Mobil uygulama kullanıcılarına özel etkinlikler de var;

WhiteBIT TR Al-Sat Etkinliği Vol.2 ile Havale/EFT/FAST ile 200 TL yatırıp yine 200 TL değerinde ilk spot işlemini WhiteBIT TR mobil uygulamasından yapan herkesin hesabına da bir 100 TL yatıyor.

Her borsada gördüğümüz büyük çaplı ödüller dışında WhiteBIT TR, Türk kullanıcılarının katılabileceği lokal etkinlikler düzenliyor.

Kullanıcılar, WhiteBIT TR sayfasına veya mobil uygulamasına girildiği an en son etkinliklere dair bilgileri rahatça ulaşabiliyor ve dakikalar içinde yanıt sağlayan destek ekibi de her konuda anlık destek sağlıyor.

Kripto para dünyası, borsalar ve işlemler her zaman belirli oranda risk barındırıyor. Bu noktada işlem yapacağınız platformları seçerken de işlem yaparken de kendi araştırmalarınızı yapmalı ve güvenilirliğinden emin olduğunuz adımlar atmalısınız.

Bu içerik yatırım tavsiyesi içermez.