Güneş Sistemimizde Saklı Dokuzuncu Bir Gezegen Olmayabilir

Güneş Sistemi’nin dış kısmında, Neptün’ün ötesinde yer alan gizemli dokuzuncu gezegen uzun süredir aranıyor. Astrofizikçilere göre dokuzuncu bir gezegenin olması şart değil.

Neptün’ün ötesinde yer alan ancak hala Güneş Sistemi’ne dahil olan gök cisimleri kuşağına Kuiper Kuşağı adı veriliyor. Bu cisimlerin aldığı bir diğer isim de, Transneptünyen Cisim (TNO). Bu TNO’lardan 6 tanesi garip bir yörüngede dönüyor. Bilim insanları bunun sebebi olarak henüz keşfedilmemiş dokuzuncu gezegeni gösteriyorlar.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden Antranik Sefilian ve Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi’nden Jihad Touma’ya göre bu cisimlere etki eden kütle çekim kuvveti tek bir gök cisminden değil, bölgede kümelenmiş bir grup gök cisminden geliyor.

Benzer teoriler daha önce de ortaya atılmış olmasına rağmen ikilinin çalışması oldukça özel çünkü bu durumun mümkün olduğunu ortaya koyan bir matematiksel model de içeriyor. Bu model olası uzay yıkıntılarını, farklı yörüngede hareket eden 6 gök cismini ve Güneş Sistemi’nde yer alan diğer gök cisimlerinin çekim kuvvetlerini de hesaba katıyor.

Modelde sıkıntılar da yok değil. Örneğin bölgede yer alması gereken yıkıntıların toplam kütlesinin, Dünya’nın kütlesinin birkaç katı olması gerekiyor. Gözlemlenebilen Kuiper Kuşağı’nda yer alan cisimlerin kütlelerinin toplamı ise Dünya’nın kütlesinin %4’ü ile %10’u arasında. Yani ortada dokuzuncu bir gezegen değil de birkaç dünya büyüklüğünde bir yıkıntı kümesi varsa onu da henüz gözlemleyebilmiş değiliz.

Araştırmacılardan Sefilian, “Yıkıntı diski için doğrudan gözlemlenebilir bir kanıta sahip değiliz ancak dokuzuncu gezegen için de kanıtımız yok, bu yüzden diğer olasılıkları değerlendiriyoruz.” diyor. Araştırmacıya göre orada hem dokuzuncu bir gezegen hem de yıkıntılar olabilir.

Ekibin çalışması Astronomical Journal’de yayımlanacak ve şu anda arXiv’den erişilebilir halde.