Çin, Ay'ın Karanlık Yüzüne Böyle İndi (Videolu)

Çin’in gerçekleştirmiş olduğu Ay’ın karanlık yüzüne (uzak tarafına) inişin videosu yayınlandı.

Çin, Chang’e 4 görevi kapsamında, göreve ismini veren uzay aracını Ay’ın bizden uzak olan tarafına indirmeyi başarmıştı. Bu ayın başında gerçekleşen tarihi olaya ait görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde inişi aracın kamerasından, aracın bakış açısıyla izliyoruz. 2 Ocak’ta 185 kilometre çapındaki Von Karman Krateri’ne iniş yapan araç görüntüleri, ön panelinde yer alan bir kamera aracılığıyla kaydetti.

Siyah beyaz görüntülerde önce Ay’ı görüyoruz. Daha sonra araç kendisini uygun iniş için yeniden konumluyor ve en sonda da krater görünür hale geliyor. Kısa bir süre duraklayan araç, muhtemelen zeminin iniş için uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Zeminin güvenli olduğuna karar verdikten sonra da iniş işlemini tamamlıyor.

Aracın amacı, Dünya’nın uydusunun geçmişini ortaya çıkartmak, zaman içindeki evrimini anlamak ve astronomlara uzaya bakabilecekleri yeni bir pencere sunmak olarak gösteriliyor. Araç, Ay’ın bizden uzak olan ve karanlık taraf diye adlandırılan yüzüne başarıyla iniş yapan ilk araç olma özelliğini de taşıyor.