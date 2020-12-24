Ay Yüzeyindeki Kraterleri Sayabilen Yapay Zeka Geliştirildi

Yazılım mühendisleri, Ay yüzeyindeki kraterlerin sayısını belirlemeye yarayan bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, Ay yüzeyindeki 100 binden fazla krateri tek tek listeledi. Bazı kraterler üzerinde detaylı analiz de yapan yapay zeka, 20 binden fazla kraterin kaç yıllık olduğunu belirledi.

Son yıllarda hemen her konuda yardım alınmaya başlayan yapay zeka, bu kez de gezegenimizin uydusu Ay için bilimi insanlarına yardımcı oldu. Uluslararası bir araştırma ekibi bünyesinde çalışan yazılım mühendisleri, oluşturdukları algoritmayla Ay yüzeyindeki kraterleri detaylı bir şekilde analiz etmeyi başardılar. Böylelikle Ay yüzeyinde bulunan 100 binden fazla krater, tek tek listelenmiş oldu.

Bilim insanları, bugüne kadar Ay'la ilgili sayısız çalışma yaptılar. Bu çalışmalar içerisinde Ay yüzeyindeki kraterlerin sayısını belirlemek de vardı. Ancak kraterle dolu Ay'ın yüzeyindeki kraterleri manuel olarak sayıp listelemek, pek de kolay bir şey değildi. İşte bu mesele, geliştirilen algoritma sayesinde artık çocuk oyuncağı haline geldi. Üstelik yazılımcıların oluşturduğu algoritma, 20 binden fazla kraterin kaç yıllık olduğunu bile belirledi.

Algoritma nasıl çalışıyor?

Ay'la ilgili araştırma yapabilecek bir algoritma, daha önce pek de yapılmış bir şey değildi. Zaten söz konusu yapay zekayı geliştiren yazılımcılar da hangi yöntemi uygulamaları gerektiğini bilmiyorlardı. Hal böyle olunca da deneme yanılma yöntemine başvuran mühendisler, uzunca bir çalışmanın sonucunda doğru algoritmayı geliştirmeyi başardılar. Bu da 100 binden fazla kraterin analiz edilip, listelenmesini sağladı.

Geliştirilen algoritma, Ay'ın görülen yüzünü milyarlarca piksele bölüyor. Bu bölüntüler üzerinde oldukça hassas incelemeler yapan yapay zeka, piksellerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu, bunların hangisinin krater olduğunu analiz ediyor. Elde ettiği bulguları da makine öğrenimi yöntemiyle biraz daha ayrıştıran ve mümkün olan en doğru sonuçları bilim insanlarına sunan yapay zeka, Ay'la ilgili araştırmalarda bulunan bilim insanlarını da memnun etmiş durumda. Uzmanlar, bu yapay zeka sayesinde Ay ile ilgili yeni bilgilere, çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceğini ifade ediyorlar.