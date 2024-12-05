Gündüz veya gece fark etmeksizin kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda, Ay’ın etrafında belli belirsiz bir halkaya rastladınız mı? Ay’ı tamamen çevrelemiş vaziyette öyle değil mi?

Gözlerinizden şüphe etmenize gerek yok. Gördüğünüz Ay’ın etrafında gerçekten bir halka var. Peki bu halka nasıl oluşur? Ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Gelin, detaylı inceleyelim.

Ay’ın etrafındaki parlak beyaz ışık halkası, Ay halesi olarak da bilinir.

Bu durum, yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilse de özellikle kış aylarında çok daha sık görülür. Ayrıca Ay haleleri, seyrek ve ince olan sirrus ve sirrostratus bulutları ve bulutların buz kristalleri tarafından, Ay ışığının kırılması ve yansıması sebebiyle oluşur.

Başka bir deyişle Ay haleleri, tıpkı gökkuşağı gibi ışık havada asılı kalan suyla etkileşime girdiğinde ortaya çıkar. Bu su da sıcaklıkların sıvı su olarak kalması için çok buzlu olduğu, tül benzeri bulutlar olan sirrus ve sirrostratus bulutlarında donmuş hâlde bulunur.

Ay halesini en iyi şekilde görebilmek için, gökyüzü koşullarının sadece ince bir sirüs bulutu tabakasıyla açık olması gerekir.

Eğer gökyüzünde daha düşük seviyelerde daha kalın bulutlar varsa o zaman hale, etkisini gizler. Ay ışığı sirüs bulutlarının arasından geçerken, bulutlar sayısız küçük buz kristaline çarpar, her birine girerken kırılır, eğilir ya da yön değiştirir.

Daha sonra ışık, kristalin diğer tarafından çıkarken tekrar kırılır. Ay ışığının ne kadar büküldüğü ise kristalin şekline ve boyutuna bağlıdır. Bu buz kristalleri, ışığı 22 derecelik bir açıyla bükerler.

Sonuç olarak Ay’ın ışığı; yukarı, aşağı, yan veya sol yani her yöne doğru dağılarak halenin karakteristik dairesel şeklini oluşturur.

Bu haleyi görmek için kristaller, gözünüze göre belirli bir biçimde yönlendirilmeli ve konumlandırılmalıdır. Buz kristallerinden yansıyan ışık ve doğrudan Ay’dan gelen ışık, gözünüzde 22 derecelik açılarla kesişmelidir.

Bu yüzden tıpkı gökkuşağı gibi Ay’ın etrafındaki haleler de kişiye özeldir. Yani her gözlemci, buz kristallerinin aldığı ve yansıttığı şekil bakımından kendine özgü olan haleyi görür. Kısaca Ay’ın etrafındaki halkanın görünümü; boyunuz, durduğunuz noktadaki yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye değişir.

Ek olarak Ay halelerinin rengi soluktur. Hatta bu haleler o kadar sönüktür ki ışık, çoğu zaman gözünüzdeki renk algılayan hücreler tarafından alınamayacak kadar zayıf olur. Bu nedenle Ay halkaları genellikle süt beyazı görünür. Beyaz ise ışığın tüm görünür renklerinin birleşimidir.

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