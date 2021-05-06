Azerbaycan Televizyonundaki Bill Gates ve Aşı Yorumu

Son günlerde tüm dünyada gündem olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in ayrılık haberi Azerbaycan televizyonunda eğlenceli bir dille yorumlandı. Programda yaşananlar, Türkiye'de de gündem oldu

COVID-19 komplocularının en büyük hedefi haline gelen Bill Gates'in eşiyle ayrılacağı haberi, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili Azerbaycan’da yayın yapan ARB TV’de sunucunun yaptığı bir yorum herkesi kırıp geçirdi ve viral oldu.

ARB TV Güne Doğru programında sunucu, koronavirüs aşısı ve Bill Gates’in eşi Melinda Gates’le ayrılığına ilişkin olarak "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" dedi. Sunucunun bu sözleri, son zamanlarda zıvanadan çıkan komplo teorilerine de nokta koymuş oldu.

Azerbaycanlı sunucunun yorumu, Twitter'da gündem oldu:

Twitter’da birçok kullanıcı konu hakkında eğlenceli tweetler attı. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve en büyük yazılım şirketine sahip olan Bill Gates’in 27 yıllık evliliğinin mizah konusu olması da elbette farklı bir konu. Geçtiğimiz günlerde eşine 1,8 milyar dolarlık hisse devri yapan Bill Gates'in boşanmanın ardından en zenginler listesinde 4. sıradan 17. sıraya düşmesi bekleniyor.

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Azerbaycanlı sunucunun bu yorumunun ardından komplo teorisyenlerine de nano robot ya da çip teknolojisinin gerçekten oldukça pahalı bir teknoloji olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Dünyada insan sayısını azaltmak için bu kadar çok masraf yapar mısınız? Bu durum gerçekten tartışmaya açık.

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