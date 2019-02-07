Oturmak, Bağırsak Kanseri Riskini Arttırıyor

Uzun yıllardır kronik hastalıkların risk faktörleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, uzun süre oturmanın bağırsak kanseri oluşumunda çok ciddi bir etken olduğu belirlendi.

ABD'de 1989 yılından itibaren yapılan araştırmalarda bazı hastalıklara sebep olan risk faktörleri üzerine çalışmalar yapılıyordu. Araştırmanın ikinci aşamasından elde edilen sonuçlara göre, "oturmak" insan sağlığı için tahmin edilenden çok daha büyük bir risk faktörü taşıyor.

Bilim insanlarının yapmış oldukları analizlerde, hastalık sahibi bazı insanların oturma alışkanlıkları dikkat çekti. Özellikle 50 yaşın altında olup, programa katılan kişiler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, bağırsak kanserine en çok sebep olan etkenlerden birinin "uzun süre oturmak" olduğu belirlendi.

İncelenen 118 erken kalın bağırsak kanseri vakası, sadece 1 saatlik oturma süresinin bile kanser riskini %12 arttırdığını ortaya çıkardı. Her gün en az iki saatini oturarak geçiren kişilerin ise bağırsak kanserine yakalanma oranlarının %70'lere kadar çıktığı açıklandı. Deneylere katılan kişilerin, genç kesim olarak nitelendirilebilecek 50 yaş altı gruba mensup olmaları, tablonun ne kadar vahim olduğunu da gözler önüne serdi. Bilim insanları, elde edilen sonucun katılımcıların kilosu, fiziksel aktivitesi veya genetik yatkınlık faktörüyle ilintili olmadığını vurguladı.