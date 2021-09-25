İnternet tarayıcınız tarafından gösterilen ve gösterildiği zaman söz konusu internet sitesinin açılmasını engelleyen ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası çoğu zaman internet sitesi kaynaklı olsa da bazen cihazınızda var olan bir sorun nedeniyle de ortaya çıkabilir. ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası nasıl çözülür gelin yakından bakalım.

İnternet dünyası tehlikelerle dolu. Kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışan binlerce tuzak var. Bu tuzaklara düşmemenizi sağlamak, internet tarayıcınızın en temel görevlerinden biridir. ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası da tam olarak böyle bir anda ortaya çıkar. Eğer bağlanmak istediğiniz internet sitesi yeterince güvenli değilse tarayıcınız ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası gösterir ve söz konusu internet sitesini açmaz.

İnternet tarayıcınız açmak istediğiniz internet sitesinin güvenlik sertifikasını kontrol eder ve eğer sertifikada bir sorun varsa ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatasını gösterir. Ancak sorun her zaman internet sitesi kaynaklı olmayabilir. Bazen cihaz kaynaklı sorunlar da bu hatayı ortaya çıkabilir. Gelin ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası nedir biraz daha yakından bakalım ve çözümü için yapabileceklerinizi görelim.

‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası nedir?

Bir internet sitesini açmak istediğiniz zaman internet tarayıcınız söz konusu sitenin HTTP protokolü üzerinden sunduğu SSL güvenlik sertifikasını kontrol eder. Bu sertifika, kişisel bilgilerinizin korunduğu anlamına gelir. Eğer bu sertifikada bir sorun varsa tarayıcınız ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası verir ve internet sitesini açmaz.

‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası verilen internet sitesinin SSL sertifikası olmayabilir ya da varsa da okunmuyor olabilir. Genel olarak sorun site kaynaklıdır ve sahibi tarafından düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda cihaz kaynaklı bir sorun da olabilir. Bu nedenle ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatasının çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Sayfayı yeniden yükleyin.

Sayfayı yeniden yükleyin. Yöntem #2: Herkese açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız ağınızı değiştirin.

Herkese açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız ağınızı değiştirin. Yöntem #3: Bilgisayarınızın tarih ve saatini kontrol edin.

Bilgisayarınızın tarih ve saatini kontrol edin. Yöntem #4: ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası alan internet sitesini gizli modda açın.

‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası alan internet sitesini gizli modda açın. Yöntem #5: İnternet tarayıcınızın tarama verilerini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın tarama verilerini temizleyin. Yöntem #6: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın. Yöntem #7: İşletim sisteminizi güncelleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin. Yöntem #8: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yöntem #9: ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası alan internet sitesi ile iletişime geçin.

Yöntem #1: Sayfayı yeniden yükleyin:

Hangi hata ile karşılaşırsınız karşılaşın, uygulamanız gereken ilk yöntem yeniden başlatmaktır. ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası alan sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. Hata devam ediyorsa internet tarayıcınızı kapatıp yeniden açın ve internet sitesini yeniden açmayı deneyin. Çoğu durumda hata ortadan kalkacaktır.

Yöntem #2: Herkese açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız ağınızı değiştirin:

Buradaki yazımızda da anlattığımız gibi alışveriş merkezi, kafe, restoran, havalimanı gibi alanlarda herkesin kullanımına açık olan Wi-Fi ağları hackerlar için altın madeni gibidir. Bu tür ağlar asla güvenli değildir. Bu nedenle internet tarayıcınız ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası veriyor olabilir. Daha güvenilir bir ağa ya da kendi mobil internetinize bağlanarak siteyi açmayı deneyin.

Yöntem #3: Bilgisayarınızın tarih ve saatini kontrol edin:

Artık çok sık karşılaştığımız bir sorun değil ancak yine de bilgisayarınızın ya da mobil cihazınızın saat ve tarih ayarı otomatik olarak ayarlanacak şekilde düzenlenmemiş olabilir. Yanlış tarih ve saat nedeniyle SSL sertifikası sorunlu görünüyor ve ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatasına neden oluyor olabilir. Bu nedenle cihazınızın tarih ve saatinin güncel olduğundan emin olun.

Yöntem #4: ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası alan internet sitesini gizli modda açın:

Tam anlamıyla olmasa da kısmen gizlilik sağlayan gizli mod ile ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatasının üstesinden gelmeniz mümkün. İnternet tarayıcınızın önbelleği kaynaklı bir sorun nedeniyle bu hatayı alıyorsanız söz konusu internet sitesini gizli modda açmak, hatayı ortadan kaldıracaktır.

Yöntem #5: İnternet tarayıcınızın tarama verilerini temizleyin:

İnternet tarayıcınızın tarama geçmişi, ödeme yöntemi dahil size ait pek çok kişisel bilgi barındırır. Bu nedenle tarayıcınız ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası veriyor olabilir. İnternet tarayıcınızın tarama geçmişini silerek gizli tutulması gereken bilgileri ortadan kaldırın ve söz konusu internet sitesini yeniden açmayı deneyin.

Yöntem #6: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Günümüzde neredeyse tüm antivirüs yazılımları çevrimiçi güvenlik desteği de sunuyorlar. Ancak bu konuda biraz katı kurallara sahip olabilirler. Bu nedenle ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası aldığınız internet sitesine güveniyorsanız antivirüs yazılımınızı bir süre devre dışı bırakın. Güvenliğiniz için antivirüs yazılımınızı tekrar aktif hale getirmeyi unutmayın.

Yöntem #7: İşletim sisteminizi güncelleyin:

İster bilgisayar, ister mobil cihaz olsun; eğer kullandığınız işletim sistemi güncel değilse ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası dahil pek çok farklı hata ve sorun ile karşılaşmanız mümkün. Bu nedenle hem internet tarayıcınızın hem de işletim sisteminizin en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olmalısınız.

Yöntem #8: Bilgisayarınızı yeniden başlatın:

Özellikle yeni bir yazılım yüklediyseniz ya da güncelleme yaptıysanız mutlaka bilgisayarınızı yeniden başlatmanız öneriliyor. Bilgisayarı yeniden başlatma işlemi, uyumak gibidir. Yorgunluğu alır, bilgilerin işlenmesini sağlar ve uyandığında çok daha berrak bir zihin sunar. Hangi hata ile karşılarsınız karşılaşın, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı ihmal etmeyin.

Yöntem #9: ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası alan internet sitesi ile iletişime geçin:

Eğer anlattığımız tüm yöntemleri denediyseniz ve buna rağmen hala ‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası almaya devam ediyorsanız sorun internet sitesi kaynaklı olabilir. Hata alan internet sitesi daha önce bağlandığınız, güvenilir bir internet sitesi ise belki son zamanlarda SSL sertifikası ile ilgili bir sorun yaşamış olabilir. Site sahibinden bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

‘Bağlantınız Gizli Değil’ hatası nedir, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Tüm bu yöntemleri denemenize rağmen hata almaya devam ediyorsanız vazgeçin, site gerçekten güvenilir değil demektir.