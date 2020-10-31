Halka açık alanlarda sıklıkla görmeye başladığımız ortak ağ Wi-Fi hizmetlerinden biri olan Wispotter üzerinden internete bağlanmaya alıştık ama bu durumun ne kadar güvenli olduğundan emin değiliz. Sizin için Wispotter güvenli mi sorusunu yanıtladık ve ortak internet ağlarına bağlanırken dikkat etmeniz gereken noktaları açıkladık.

İnternet bağlantısı günümüz dünyasında olmazsa olmaz ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Yanımızda bir tablet ya da dizüstü bilgisayar olmasa bile en azından akıllı telefonumuz için internete ihtiyacımız var ve genel olarak GSM operatörlerinin sunduğu mobil internet paketleri yeterli gelmiyor. Durum böyle olunca Wispotter gibi ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmamız ve Wispotter gibi hizmetlere güvenmemiz gerekiyor.

Peki, Wispotter gibi ortak internet ağları güvenli mi? Herhangi bir şifre girmeden yalnızca e-posta adresimiz, telefon numaramız gibi bir bilgi ile oluşturduğumuz hesap üzerinden bağlandığımız ortak internet ağlarının güvenliğinden emin olmak son derece zor. Sizin için Wispotter gibi ortak Wi-Fi ağları güvenli mi sorusunu yanıtladık ve ortak internet ağlarına bağlanırken alabileceğiniz önlemleri anlattık.

Wispotter nedir?

Wispotter, altyapısı DorukNet tarafından sağlanan ve restoran, kafe, havalimanı gibi halka açık alanlarda kablosuz internet erişimi sağlayan bir hizmettir. Wispotter üzerinden internet bağlantısına erişirken herhangi bir şifre girmenize gerek yok. O alanda bulunan herkesin erişebileceği bu ağa katılmak için bir hesap oluşturmanız yeterli.

Wispotter hesabınızı oluştururken cep telefonu numaranızı ya da e-posta adresinizi kullanmanız gerekiyor. Daha sonra tıpkı aynı ortamda bulunduğunuz insanlar gibi hesap bilgileriniz ile herhangi bir şifre girmeden Wispotter ağına katılabilir ve ücretsiz internet hizmetine ulaşabilirsiniz.

Wispotter güvenli mi?

Bu noktada güvenlik konusunu yalnızca Wispotter üzerinden değil, genel olarak halka açık alanlarda ücretsiz internet erişimi sunan tüm hizmet sağlayıcılar üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Wispotter dışında halka açık alanlarda ücretsiz internet erişimi sunan pek çok ortak ağ internet hizmet sağlayıcı mevcut.

Ortak internet ağları güvenli mi sorusunun yanıtı ise maalesef hayır. Herhangi bir şifre olmadan ağ alanında bulunan herkesin kolayca bağlanabildiği bu ağlara bağlanan herhangi bir kötü niyetli kişi hiç zorlanmadan ortak ağa bağlanmış herkesin bağlı olduğu cihaza sızabilir ve dilediği bilgiyi ele geçirebilir.

Hatta usta bir hacker tek tek cihazlara bağlanmakla uğraşmadan direkt olarak ortak internet ağını ele geçirebilir ve bağlanan herkesin dilediği bilgilerini otomatik olarak ele geçirecek bir sistem oluşturabilir. Ortak bir internet ağına bağlı durumdayken cihazınıza virüs ya da kötü amaçlı yazılım sızması ise işten bile değildir.

Güvenlik konusunu Wispotter özelinde değerlendirdiğimiz de ise karşımıza bilgilerimizin satılma durumu çıkıyor. Wispotter resmi internet sitesinde açık olarak yasalara uyduğunu ama hizmeti kullanan işletmelere Wispotter ağını kullanan müşterileri hakkında elde ettiği bilgileri sunacağını duyuruyor. Hatta en önemli satış stratejilerinden biri bu olarak görülüyor.

Toparlamak gerekirse; X kahve dükkanında ortak internet ağına bağlandığınız zaman kişisel bilgileriniz çalınabilir, cihazınıza virüs ya da kötü amaçlı yazılım bulaşabilir, hiçbiri olmasa bile verileriniz ortak internet ağ sağlayıcı tarafından X kahve dükkanına satılabilir. Yani bedava olan hiçbir şey gerçekten bedava değildir.

Wispotter gibi ortak ağlarda güvende kalmak için alınması gereken tedbirler:

Ortak ağlar üzerinden internet bankacılığı kullanmayın.

Ortak ağlar üzerinden online alışveriş yapmayın.

Ağ paylaşım özelliğini kapatın.

Cihazın otomatik olarak bağlanma özelliğini kapatın.

Ortak ağa bağlı olmasanız bile cihazın bluetooth özelliğini kapatın.

Mutlaka bağlanmanız gerekiyorsa VPN kullanın.

Antivirüs yazılımı kullanın.

Ortak ağlar üzerinden internet bankacılığı kullanmayın:

Cihazınız ile ortak internet ağına bağlandınız ve normal bir şekilde internette geziyorsunuz. Bu durum en fazla bazı kişisel bilgilerinizin çalınması ya da satılması ile sonuçlanır. Ancak ortak ağ üzerinden internet bankacılığı kullanırsanız tüm banka bilgileriniz kötü amaçlı kişilerin eline geçebilir ve banka hesaplarınız siz farkında olmadan boşalabilir.

Ortak ağlar üzerinden online alışveriş yapmayın:

Ortak internet ağına bağlıyken alışveriş siteleri üzerinden online alışveriş yapmak da internet bankacılığını kullanmaya benzer sonuçlar doğurabilir. Alışveriş sitelerinde kayıtlı olan kredi ya da banka kartı bilgileriniz kolayca ele geçirilebilir veya o an için online alışveriş sitesinde kullandığınız kredi ya da banka kartı bilgileriniz kötü amaçlı kişilerin eline geçebilir. Böyle bir durumda sanal kart kullanmak da bir seçenek ama online alışveriş yapmamak daha güvenli.

Ağ paylaşım özelliğini kapatın:

Ağ paylaşım özelliği, yerel ağlar arasında kolayca paylaşım yapılmasını sağlayan bir özelliktir ve genel olarak ev ve iş yeri internet ağlarında kullanılır. Ancak Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınız her ağ ile ağ paylaşımı yapacak şekilde ayarlandı ise ortak internet ağlarında bu durum başınızı ağrıtabilir. Denetim Masası üzerinden ağ paylaşım özelliğini kapatabilir ve bağlandığınız ortak internet ağını Genel olarak işaretleyebilirsiniz.

Cihazın otomatik olarak bağlanma özelliğini kapatın:

Tablet, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar gibi neredeyse kullandığımız her cihazda otomatik olarak bağlanma yani cihazın tanıdığı Wi-Fi ağına sorgusuz bağlanma özelliğini açık tutarız. Bu özellik ev ve iş yeri gibi alanlarda işimizi kolaylaştırır ancak halka açık alanlarda daha önce bağlandığınız bir ağa siz farkında olmadan bağlanmak sorun yaratabilir.

Bu durum yalnızca otomatik olarak bağlanma özelliği ile ilgili değildir. Genel olarak halka açık bir alanda eğer ortak internet ağına bağlanmak istemiyorsanız cihazın Wi-Fi özelliğini direkt olarak kapatmalısınız. Böylece herhangi bir istek dışı ağ bağlanma durumunun öne geçmiş olursunuz.

Ortak ağa bağlı olmasanız bile cihazın bluetooth özelliğini kapatın:

Cihazların bluetooth özelliği, özellikle evde farklı aygıtlara bağlanırken, oldukça işe yarar bir özelliktir. Ancak halka açık alanlara bluetooth özelliğinin açık olması en az ortak internet ağına bağlanmak kadar rahatsız edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ev ve iş yeri gibi yakınınızda olan kişilerden emin olduğunuz yerler dışında cihazınızın bluetooth özelliğini kapalı tutmalısınız.

Mutlaka bağlanmanız gerekiyorsa VPN kullanın:

Yukarıda anlattığımız yöntemler standart durumlar için geçerlidir. Ancak mutlaka internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunuz bir anda ortak internet ağına bağlanmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumda önlem olarak VPN hizmeti kullanmanız tavsiye ediliyor. VPN kullanımı, en azından direkt olarak kişisel bilgilerinize ulaşılmasını zorlaştıracak hatta engelleyecektir.

Antivirüs yazılımı kullanın:

Yalnızca ortak internet ağına bağlıyken değil, her zaman cihazınızda bir antivirüs ya da malware yani kötü amaçlı yazılım programı kullanmanız tavsiye ediliyor. Bu tip yazılımlar cihazınız dışarıdan gelecek her türlü tehditi önleyecek hatta yok edecektir. Cihazlarınıza güvenilir bir antivirüs yazılımı kurmayı ihmal etmeyin.

Sizin için halka açık mekanlarda ücretsiz internet hizmeti sunan Wispotter gibi ortak internet ağları güvenli mi sorusunu yanıtladık ve ortak internet ağlarına bağlanırken alabileceğiniz önlemleri anlattık. İnternet sağlayıcılar kötü niyetli olmasalar bile aynı ortak internet ağına bağlandığınız kişilerin güvenilir olup olmadıklarından asla emin olamazsınız.