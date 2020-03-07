Mustafa Varank: Karaborsacılara Müsaade Etmeyeceğiz

Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündemi değerlendirdi. Dünyayı tehdit eden Corona salgınına da değinen Varank, medikal ürünlerde birtakım karaborsacıların ortaya çıkmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Kayseri’de düzenlenen ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada düzenlenen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğine değinen Bakan Varank, Türkiye’nin neredeyse her gün yeni bir sınav verdiğini belirtti.

Ülke sorunlarından bahseden Bakan Varank’ın değindiği bir başka nokta ise son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsü salgını oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin halihazırda birçok yapısal problemle başa çıktığını, şimdi buna bir de Corona virüsünün eklendiğini söyleyen Bakan, bu tehdide karşı yetkili makamların gerekli önlemleri almakta olduğunun altını çizdi.

Bakan Varank: ‘Koordinasyonu en üst seviyede tutuyoruz’

Virüsün ne denli tehlikeli olabileceği hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çin’in çok kritik bir global oyuncu olduğunun bilincinde olduklarını ve bu ülkede meydana gelebilecek bir tıkanmanın pek çok ülkeyi sarsabileceğini belirtti. FED’in yaptığı olağanüstü toplantıya ve faiz indirimine de değinen Varank, “Peki, bunun bize etkisi nasıl olur?” sorusunun yanıtınıysa şöyle verdi:

"Elbette konuşmak için erken. Tedarik yetersizliğinden kaynaklanabilecek etkileri sürekli takip ediyor, hammadde ve yarı mamul tedarikinde olası daralmalara ilişkin yol haritamızı belirlemeye çalışıyoruz. Bu manada sanayi odaları ve üreticilerle yakın irtibat halindeyiz. Koordinasyonu en üst seviyede tutuyoruz. Sanayicilerimizin de global piyasa dinamiklerini yakından izlemesi gerekiyor"

‘Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz’

İşin ekonomik yanını bir yana bırakacak olursak Corona virüsü, ciddi anlamda halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda insanlar, uzmanların önerilerini dikkate alıp hijyen jelleri ve maske kullanımına özen gösteriyor. Elbette böyle bir durumda bu tür mallara olan yoğun talep, karaborsacıların ortaya çıkmasına ve ürünler için fahiş fiyatlar istemelerine neden olabiliyor. Bununla mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Varank’ın bu konudaki açıklamaları şu şekilde:

"Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da yine üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye’deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı zamanda yurt dışından alınan ara mamullerin yerli üretimi için de çalışmaları hızlandırdık. Üreticilerle Ar-Ge merkezlerini bir araya getiriyoruz. Böylece sahada kullanılan ve herkesin rahatlıkla erişebileceği daha da düşük maliyetli ürünlerin önü açılacak. Sağlıktan ticarete, sanayiden turizme, ulaştırmadan milli eğitime varıncaya dek tüm bakanlıklarımız bu konuda yekvücut oldu. İşi en başından bu yana büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz."