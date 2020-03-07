Kolombiya, İlk Corona Virüsü Vakasını Açıkladı

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, yüksek bulaşıcılığı sayesinde birçok ülkeye kolayca sıçrayabiliyor. Virüs vakasının görüldüğü son ülkelerden bir tanesi de Kolombiya oldu.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü salgını 100 binden fazla insanı etkilerken, salgından etkilenen insan ve ülke sayısı da her geçen gün artıyor. Virüs, şu ana kadar 90’dan fazla ülkede ve Diamon Princess gemisinde görüldü.

Virüsün görüldüğü son yer ise Güney Amerika’da yer alan Kolombiya oldu. Kolombiya Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada ülkedeki ilk Corona virüsü vakasını onayladı. Yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki hasta Milan’a yaptığı seyahatten döndükten sonra semptomları göstermeye başladı.

Corona virüsü

Kolombiya’da ilk vaka resmi olarak onaylanırken ülkenin komşuları olan Brezilya’da ve Ekvador’da 14, Peru’da ise 1 Corona virüsü vakası gözlemlendi. Ayrıca bu ülkelerin hiçbirinde şu ana kadar ölümlü vaka görülmedi.

En çok Corona virüsü vakasının görüldüğü ilk on ülke sırasıyla şöyle; Çin, Güney Kore, İran, İtalya, Almanya Fransa, Japonya, İspanya, ABD ve İsviçre. Çin’de vaka sayısı 80 bini geçerken Güney Kore’de 6 bini, İran ve İtalya’da ise 4 bini geçti. Ayrıca 696 vakanın bulunduğu Diamond Princess gemisi, toplamda en çok vakanın görüldüğü 5. lokasyon konumunda bulunuyor.

En çok ölümlü vakanın görüldüğü ilk on ülke ise sırasıyla şöyle; Çin, İtalya, İran, Güney Kore, ABD, Fransa, İspanya, Japonya, Irak, Birleşik Krallık. Ayrıca 6 ölümlü vakanın gerçekleştiği Diamond Princess gemisi, Corona virüsü sebebiyle en çok insanın hayatını kaybettiği 8. lokasyon konumunda bulunuyor.