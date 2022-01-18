Bakkal ve Tekel Bayiileri Artık Dondurma Satmayacak

Elektrik faturalarına gelen zamlar sonucunda, bakkal ve tekel bayiileri dükkanlarındaki buzdolaplarını iade etmeye başladı. Tekel Bayiileri Platformu Başkanı, Türkiye genelinde bakkal ve tekel bayiilerde dondurma satmamaya karar verdiklerini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararlarına göre 1 Ocak 2022’den itibaren elektriğe yüzde 50’ye varan zam gelmişti. Son aylarda ard arda gelen zamlara ek olarak, bir de elektrikte kademeli faturalı sistemine geçilmesine karar verilmişti. Bu karara göre artık elektrik faturaları, farklı tarifeler üzerinden hesaplanacak.

Elektriğe gelen bu kontrolsüz zam ve yeni hesaplama sistemi, işletmeler başta olmak üzere tüm vatandaşları zor durumda bıraktı. Bakkal ve tekel bayi işletmecileri, elektrikte faturalı sisteme geçişin ardından dükkanlarındaki buzdolaplarını firmalara iade etmeye başladı.

İşletmeciler elektrik faturaları nedeniyle buzdolaplarını iade etmeye başladı

Elektrikte kademeli sisteme geçişin ardından, sürekli olarak güç kaynağına bağlı olan buzdolapları, tekel bayiileri ve bakkallar için ayrıca bir yük oldu. Bakkallar ve tekel bayiileri, yüksek faturalar gelmeye başladığı için buzdolaplarını ilgili firmalara iade etmeye başladı. Tekel Bayiileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Türkiye genelinde bakkallar ve bayiiler olmak üzere dondurma satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Elektriğe gelen yüzde 127 oranındaki zamın ardından birçok işletmenin zor duruma düştüğünü belirten Başkan Özgür Aybaş, “Bizlerin dükkanlarında birçok soğutucu dolap bulunuyor. Bizler bunları karşılayamaz duruma geldik. Zaten yüksek oranda elektrik faturası geliyordu, bu katlanarak gelecek. Bugün en kötü bir bakkala, tekel bayiisine gelecek elektrik faturasının 5-6 bin liranın üzerinde olacağını görüyoruz. Şu an gelmeye başladı. Geçen ay 2 bin, 2 bin 500 lira gelen elektrik faturaları 4 bin 700, 5 bin lira şeklinde geldi. Bizim bunları kaldıracak gücümüz yok” dedi.

Bu durumda Türkiye genelinde bakkallar ve bayiiler olmak üzere dondurma satmama kararı aldıklarını duyuran Tekel Bayiileri Platformu Başkanı, “Bu tüketiciyi cezalandırmak için değil, tepkidir. Gerçekten de bu maliyetleri kaldıracak gücümüz yok. Şu an 5-6 bin lira geliyorsa, yazın bunu düşünemiyoruz. Yazın daha da yüksek oranda gelecektir.” dedi. Bir nevi elektrik faturalarını ödemek için çalışacaklarını dile getiren Aybaş, zamların geri çekilmesini istediklerini belirtti.