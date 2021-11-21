Bakteriler Gelişmek İçin Birbirlerine Yardım Ediyor

Bundan öncesinde bakteri türlerinin, iletişim kurarken daha 'rekabetçi' bir davranış sergilediği düşünülmekteydi; ancak yapılan yeni bir araştırma durumun bundan çok daha farklı olduğunu gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre bakteriler rekabetçi olmak bir yana dursun, diğer türün gelişmesi için birbirlerine yardım ediyor.

Mikroplar arası iletişimlerde, yaygın olarak rekabet olduğu inancı kabul görürdü; ancak yakın tarihli bir araştırma, bakteri türlerinin önceden düşünülenden çok daha sık bir şekilde birbirlerine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstütüsü ve Geniş MIT Enstütüsü Harvard'dan Paul C. Blainey ile Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Jonathan Friedman’ın yürüttüğü çalışmada, bakteri türleri arasındaki eşleşmelerin %35'inden fazlasının, iki türden en az birisinin büyümesine yardımcı olduğu gözlemlendi. Çalışmanın yazarları; elde edilen verilerin, uyumlu türlerin eşleştirilmesi yoluyla bakteri üremesindeki gelişmelere yön vermek için kullanılabileceği görüşünde.

Türler arası etkileşimde, yetiştirimle koşullarının etkisinin büyük olduğu gözlemlendi

Karbon miktarı ve türü bakımından farklılık gösteren 40 besin koşulunda büyüyen 20 toprak bakteri türünün test edildiği araştırmada; bakteri türlerinin birbirlerinin gelişimini nasıl etkilediğini anlamak amacıyla biri floresanla etiketlenmiş ve diğeri etiketlenmemiş tür çiftleri üretildi. Etiketli türlerin çiftiyle ve tek başına büyümesini gözlemlemek için floresan ölçümlerinden yararlanan araştırmacılar, hangi türün etiketlendiğini değiştirdi ve her eşleştirmeyi iki kez tekrarlayarak 180.000'den fazla etkileşimi ölçtü. Bir eşleşmenin herhangi bir türün tek başına olduğundan daha hızlı büyümesine neden olması halinde araştırmacılar, güçlendirilmiş tür eşin büyümesini yavaşlatıyor olsa bile, bu sonucu olumlu bir etkileşim olarak değerlendirdi. Bu tür 'parazit’lik durumlarında, zayıf taraf çoğunlukla daha güçlü olanın pahasına yararlanndığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, herhangi bir tür çifti arasındaki ilişkinin, yetiştirilme koşullarıyla güçlü bir şekilde alakalı olduğu sonucuna ulaştı. Tür çiflerinin birçoğu, karbon kaynağına bağlı olarak farklı türde etkileşimler gösterdi. Friedman, bir ortamda ne olacağını, diğerinde olup bitene dayanarak tahmin etmenin genellikle yanlış olduğunu belirterek, "Çevreyi değiştirirsiniz ve etkileşim sadece niceliksel olarak değil niteliksel olarak da değişebilir." ifadelerini kullandı. Buna ek olarak Friedman; bir mikrobun büyümesini teşvik etmenin, o ortamda iyi büyüyen başka bir mikrobun bulunmasına yol açabileceği sebebiyle, araştırma bulgularının sentetik ekoloji veya mühendislikte kullanılabileceğini kaydetti.

Lozan Üniversitesi'nde mikrobiyal ekoloji okuyan Sara Mitri, çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, bakteriler arasındaki faydalı etkileşimlerin kapsamının "uzun süredir devam eden" ve “bu kadar büyük ölçekte test edilmesi zor" bir soru olduğunu söylüyor. Bulgular ayrıca, Mitri'nin laboratuvarında benzer türlerle gözlemlediğini aktardığı bulgularla da örtüşüyor. Bakteriler arasındaki bu faydalı etkileşimlerin mikrobiyal ekosistemleri şekillendirmede önemli bir rol oynayabileceğine inanan araştırmacılar, farklı bakteri etkileşimlerini tetikleyen şeyin ne olduğunu ise henüz bilmiyor. Blainey, çalışmalarının diğer araştırmacıları heyecanlandırmasını umduklarını belirterek, "Kesinlikle bu organizmaların bazılarında veya belirli karbon kaynaklarının bazılarının metabolizmasında uzmanlaşmış araştırmacıların bu ayrıntılı mekanik çalışmanın bir kısmını üstleneceğini umuyorum" diyor.