Video oyunlarında, bariz ürün yerleştirmesi örneklerini gösteren bu liste, markaların, "Pazarlamanın her mecrasında varız." mesajını yineliyor.

Günümüzde video oyunları, geniş bir izleyici kitlesi tarafından popüler bir eğlence aracı olarak kabul ediliyor. Oyun endüstrisi sürekli büyüyor ve gelişiyor, bu da oyun şirketleri için yeni marka iş fırsatlarını ve iş birliklerini beraberinde getiriyor. Ancak günlük hayatın bir parçası olan birçok markaya rağmen artık oyun oynarken bu markalara dikkat edilmiyor.

Oyunlar, sadece eğlence amaçlı olmak ile kalmayıp, markaların ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak için etkili bir araç hâline geliyor. Bu bağlamda, birçok video oyununda, markaların ürün yerleştirme stratejileri sahne alıyor. Bu içerikte, video oyunları içindeki markaların, ürün yerleştirme stratejilerinin örnekleri var.

Kit Kat – Theme Hospital (5:25)

Theme Hospital, Electronic Arts’ın yayımladığı bir oyundur. Oyun içerisinde, Kit Kat markasını, yiyecek içecek otomatı üzerinde yer alıyor.

Burger King - Fight Night Round 3 (1:50 & 4:10)

Fight Night Round 3'de, Burger King Maskotu “King”, antrenör olarak yer alıyor. King ile kontrat yapıldığında, King oyundaki boksör ile ringe kadar geliyor. Oyunda, birçok bölgede Burger King logoları mevcut.

Powerade - Enter The Matrix

Enter the Matrix’de, Powerade markasının, ürün yerleştirmesi, içecek otomatı üzerinde yer alıyor.

Mercedes-Benz - Mario Kart 8

Mario Kart 8, Nintendo tarafından, Wii U ve Nintendo Switch için geliştirildi. Nintendo bu oyunda, Mercedes-Benz ile işbirliği yaptı. Mario Kart 8’de, Mercedes-Benz GLA, W 25 Silver Arrow, 300 SL Roadster gibi Mercedes-Benz otomobilleri yer alıyor.

Cup Noodles - Final Fantasy 15 (1:45)

Final Fantasy 15’de, Cup Noodles markası boy gösteriyor. Hatta noodle’ların, içerisindeki malzemeleri elde etmek için birtakım görevler bulunuyor.

Axe & Airwaves Gum, Nokia - Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell: Chaos Theory, trailer (fragman) videosunda; Axe, Airwaves Gum (Sakız), Nokia ve Amd gibi markaların logoları var. Ayrıca oyun içerisinde Axe, Airwaves Gum logoları da görülüyor.

Energizer & Verizon - Alan Wake

Alan Wake serisinin ilk oyununda, düşmanı öldürmek için el feneri ile düşmana ışık tutup ardından ateş edilmesi gerekiyor. El feneri enerjisi ne yazık ki sınırsız değil. El feneri kullanıldıkça içerisindeki enerji bitiyor ancak yeni pil alarak doldurulabiliyor.

İşte bu piller ve el feneri, üzerinde Energizer logosu yer alıyor. Verizon logosu da oyunda bazı bölgelerdeki tabelalarda görülüyor.

Chupa Chups - Zool: Ninja Of The Nth Dimension

Platform türünde olan Zool: Ninja Of The Nth Dimension'da, ilk bölümdeki platform, şeker temasıyla kaplı. Ayırca birçok yerde, Chupa Chups lolilop şekerlemeleri var.

Monster Energy - Death Stranding

Sam Porter Bridges, Death Stranding’de, Monster enerji içeceklerinden bir tanesini içiyor.

AMC's Ride With Norman Reedus - Death Stranding

Death Stranding'in, bu bölümünde, AMC’de yayımlanan “Ride with Norman Reedus” posteri, kapsül üzerinde görülüyor.

Red Bull - Judge Dredd: Dredd Vs. Death

Judge Dredd: Dredd Vs. Death'in, bazı bölümlerinde, Red Bull kutuları istiflenmiş olarak duruyor.

Best Buy – Need For Speed Underground 2

Need For Speed Underground 2’de, yarış esnasında, Best Buy tabelası görülüyor. Best Buy, uluslarası bir elektronik eşya perakende zinciri.

