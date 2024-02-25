Birçok video oyun şirketinin kendilerine has logoları var. Şimdi sizlere soracağımız sorular ile gösterilen logonun hangi şirkete ait olduğunu tahmin etmenizi istiyoruz.
Bazı logoları tahmin etmeyi zorlaştırmak adına içlerindeki isimleri sildiğimizi de belirtelim. Bakalım kaçta kaç yapabileceksiniz?
Game Pass'leri ile ünlü bu oyun şirketinin hangisi olduğunu biliyor musunuz?
A) Xseed Games
B) Riot Games
C) Xicat Interactive
D) Xbox
Her sene bir spor oyunu çıkarıp güzel paralar harcatıyor kendileri.
A) Epic Games
B) Eidos Interactive
C) Electronic Arts
D) Enlight Software
Çocukluk yıllarınızda bu şirketin kasetli oyunlarını az oynamamışsınızdır.
A) Sega
B) Activision
C) Naughty Dog
D) Atari
Tahmin ediyoruz ki bu şirketin konsollarını az eskitmemişsinizdir.
A) Bandai Namco
B) PlayStation
C) Telltale Games
D) Bioware
Bu şirket geçtiğimiz ay logolarına hiç benzemeyen başka bir logoya dava açtı.
A) Rockstar Games
B) Remedy Entertainment
C) Supercell
D) Retro Studios
Mobil oyunları ile tanınıyorlar: "Asfalt Ağladı be!"
A) Ubisoft
B) Gearbox Software
C) Crytek
D) Gameloft
Yeni çıkan Skull and Bones'ın yapımcısı olurlar.
A) Crytek
B) Ubisoft
C) Quantic Dream
D) Remedy Entertainment
Dost kara günde belli olurmuş: Steam dolara geçince imdadınıza koştu!
A) Crystal Dynamics
B) Cd Projekt Red
C) Level-5
D) Epic Games
Geçtiğimiz sene Starfield'ı geliştiren video oyun şirketi.
A) Konami
B) Bethesda
C) IO Interactive
D) Relic Entertainment
Üç Türk kardeş tarafından kurulan bu oyun şirketini biliyor musunuz?
A) Crytek
B) BioWare
C) Rockstar Games
D) Respawn Entertainment
Oyun işine korsan oyun CD'si satarak başladılar.
A) Activision Blizzard
B) CD Projekt Red
C) Capcom
D) Take-Two Interactive
God of War oyununun yaratıcısını tanıyabilecek misiniz?
A) Kojima Productions
B) Insomniac Games
C) 2K Games
D) Santa Monica Studio
Elden Ring ve Dark Souls'un yayımcısı kendileri.
A) Kojima Productions
B) Bandai Namco
C) Supergiant Games
D) Valve Corporation
Geliştirdikleri Uncharted ile zirveye ulaşıp The Last of Us ile nirvanaya ulaşan oyun şirketi.
A) Naughty Dog
B) Nintendo
C) Paw Print Games
D) Red Panda Interactive
Bu şirketin oyunlarında hile kullananlar üzgün.
A) Square Enix
B) Ready at Dawn
C) Riot Games
D) Ninja Theory
Birbirinden büyük video şirketlerinden bazılarının logolarını sizlere sorduk. Kaç tanesini doğru bildiniz?
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