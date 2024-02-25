Sadece Gerçek Oyunculara Hitap Eden Test: Bu Video Oyun Şirketlerini Logolarından Tanıyabilecek misin?

18 dk okuma süresi
3
1
0
0
0
Her gün oynadığınız oyunların sahibi olan şirketlerin logolarını görsem gözünden tanırım diyorsanız, bu test tam da size göre.

Birçok video oyun şirketinin kendilerine has logoları var. Şimdi sizlere soracağımız sorular ile gösterilen logonun hangi şirkete ait olduğunu tahmin etmenizi istiyoruz.

Bazı logoları tahmin etmeyi zorlaştırmak adına içlerindeki isimleri sildiğimizi de belirtelim. Bakalım kaçta kaç yapabileceksiniz?

Game Pass'leri ile ünlü bu oyun şirketinin hangisi olduğunu biliyor musunuz?

xbox logo

A) Xseed Games

B) Riot Games

C) Xicat Interactive

D) Xbox

Cevabı görmek için tıkla!

Her sene bir spor oyunu çıkarıp güzel paralar harcatıyor kendileri.

ea logo

A) Epic Games

B) Eidos Interactive

C) Electronic Arts

D) Enlight Software

Cevabı görmek için tıkla!

Çocukluk yıllarınızda bu şirketin kasetli oyunlarını az oynamamışsınızdır.

atari logo

A) Sega

B) Activision

C) Naughty Dog

D) Atari

Cevabı görmek için tıkla!

Tahmin ediyoruz ki bu şirketin konsollarını az eskitmemişsinizdir.

playstation logo

A) Bandai Namco

B) PlayStation

C) Telltale Games

D) Bioware

Cevabı görmek için tıkla!

Bu şirket geçtiğimiz ay logolarına hiç benzemeyen başka bir logoya dava açtı.

rockstar games logo

A) Rockstar Games

B) Remedy Entertainment

C) Supercell

D) Retro Studios

Cevabı görmek için tıkla!

Mobil oyunları ile tanınıyorlar: "Asfalt Ağladı be!"

gameloft logo

A) Ubisoft

B) Gearbox Software

C) Crytek

D) Gameloft

Cevabı görmek için tıkla!

Yeni çıkan Skull and Bones'ın yapımcısı olurlar.

ubisoft logo

A) Crytek

B) Ubisoft

C) Quantic Dream

D) Remedy Entertainment

Cevabı görmek için tıkla!

Dost kara günde belli olurmuş: Steam dolara geçince imdadınıza koştu!

epic games logo

A) Crystal Dynamics

B) Cd Projekt Red

C) Level-5

D) Epic Games

Cevabı görmek için tıkla!

Geçtiğimiz sene Starfield'ı geliştiren video oyun şirketi.

bethesda logo

A) Konami

B) Bethesda

C) IO Interactive

D) Relic Entertainment

Cevabı görmek için tıkla!

Üç Türk kardeş tarafından kurulan bu oyun şirketini biliyor musunuz?

crytek logo

A) Crytek

B) BioWare

C) Rockstar Games

D) Respawn Entertainment

Cevabı görmek için tıkla!

Oyun işine korsan oyun CD'si satarak başladılar.

cd projekt red logo

A) Activision Blizzard

B) CD Projekt Red

C) Capcom

D) Take-Two Interactive

Cevabı görmek için tıkla!]

God of War oyununun yaratıcısını tanıyabilecek misiniz?

santa monica studio logo

A) Kojima Productions

B) Insomniac Games

C) 2K Games

D) Santa Monica Studio

Cevabı görmek için tıkla!

Elden Ring ve Dark Souls'un yayımcısı kendileri.

bandai namco logo

A) Kojima Productions

B) Bandai Namco

C) Supergiant Games

D) Valve Corporation

Cevabı görmek için tıkla!

Geliştirdikleri Uncharted ile zirveye ulaşıp The Last of Us ile nirvanaya ulaşan oyun şirketi.

naughty dog logo

A) Naughty Dog

B) Nintendo

C) Paw Print Games

D) Red Panda Interactive

Cevabı görmek için tıkla!

Bu şirketin oyunlarında hile kullananlar üzgün.

riot games logo

A) Square Enix

B) Ready at Dawn

C) Riot Games

D) Ninja Theory

Cevabı görmek için tıkla!

Birbirinden büyük video şirketlerinden bazılarının logolarını sizlere sorduk. Kaç tanesini doğru bildiniz?

İlginizi çekebilecek oyun içerikleri:
İLGİLİ HABER

İlk Kurulduğunda Sadece Korsan Oyun Satan CD Projekt Red’in Dünyaya Yayılan Başarı Öyküsü
İLGİLİ HABER

Fortnite Bir Dönüm Noktası Oldu: Epic Games'i Adım Adım İnşa Edip 30 Milyar Dolarlık Şirket Hâline Getiren Adam
İLGİLİ HABER

Yeniler Bilmez, Eskiler Unutmaz: Sizi Çocukluk Yıllarınıza Işınlayacak 15 Efsane Atari Oyunu

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
3
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler