Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı olduğunu açıkladı. Ayrıca platformların ülkemizdeki kullanıcı sayılarını da paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Türkiye’de kaç kişinin sosyal medya kullandığını açıklamıştı. O açıklamada 75 milyon civarı kişinin ülkemizde sosyal medya kullandığı görülmüştü. Bu da ülkenin %88’i civarı kullanıyor anlamına geliyordu.

Uraloğlu, şimdi ise bir açıklama daha yaptı. Ulaştırma Bakanı, toplam sosyal medya hesap sayısını bizlerle buluşturdu.

303 milyon hesap var

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de şu anda toplam aktif sosyal medya hesabı sayısı 303 milyon 97 bin varında. 85 milyon nüfus olduğunu düşündüğümüzde nüfusun 3 katı kadar aktif hesap olduğunu görebiliyoruz. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz gibi birçok kişinin birden fazla hesaba sahip olması.

Bakan, bunlar dışında We Are Social ve Meltwater tarafından yayımlanan raporla ilgili de konuştu. Dünyadaki genel internet kullanıcısı sayısının 5,52 milyara ulaştığı aktarılırken nüfusa göre internet kullanımının %67,5 olduğunu ekledi. Ülkemizin ise bu konuda dünya ortalamasının çok üzerinde %86,5 seviyelerinde gezdiğini aktardı.

Ayrıca Türkiye’deki internet kullanımının günde 7 saat, sosyal medya kullanımının ise 2 saat 37 dakika olduğu belirtildi. Bu 2 saat 19 dakikalık dünya ortalamasının yine üzerinde olduğumuzu gösteriyor. Kullanıcıların dünya genelinde aylık ortalama 6,8 platform kullandığı, ülkemizde ise bu sayının 7,5 olduğu gelen bilgiler arasında. Yani çoğu kategoride dünya ortalamasının üzerindeyiz.

Platforma göre kullanıcı sayıları

X – 19,5 milyon

Instagram – 53,8 milyon

Facebook – 34,3 milyon

TikTok – 39 milyon

Uraloğlu’na göre uygulamaların kullanıcı sayısı önceki yıla göre düşüş gösterdi. Örneğin X, 22,7 milyondan 19,5 milyona geriledi. Instagram ise %5 azalma, Facebook %1,3 azalma yaşadı. TikTok ise %9 artış görerek bu dörtlü arasında yükselme yaşayan tek platform oldu.