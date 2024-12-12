Bakteri ve virüslerle başa çıkma yöntemlerimizden biri de el dezenfektanı sürmek. Peki dezenfektanlar da sabunlar gibi işlev görüyorsa neden daha kolay olanı seçip sadece dezenfektanla ellerimizi temizlemiyoruz?

Özellikle Covid-19 zamanı, el temizliğine takıntılı hâle geldik. Ellerimizi yıkamaktan ve dezenfektan sürmekten üstü aşınıyordu.

Peki dezenfektanlar da bakterileri ve virüsleri gidermede bu kadar etkiliyse neden sabuna ihtiyaç duyuyoruz ki?

İlk olarak biraz kendimizi, kendimizden tiksindirelim…

İnsanlarda dışkı, ciddi hastalıklar yayabiliyor. Dışkıda olan mikroplar, tuvaleti kullandıktan sonra ya da bebek bezini değiştirdikten sonra ellere bulaşabiliyor. Bir ataşın ağırlığı olan 1 gram insan dışkısında 1 trilyon mikrop olabiliyor.

Üzerinde mikrop olan herhangi bir nesneye dokunduğumuzda bu mikroplar ellerimize de geçebiliyor. Yıkanmadığında ise bünyemize alıp hastalıklara açık davetiye veriyoruz. Bu yüzden ellerimizi sık sık sabunlamak, dezenfektan sıkmak çok önemli.

Sabun, mikropları elden uzaklaştırıyor.

Sabunun içindeki bileşenler sayesinde eldeki mikroplar sabuna tutunuyor ve suyla birleştiğinde elimizden akıp gidiyorlar. Tabii etkili bir sonuç almamız için bunu 15-30 saniye boyunca ovuşturarak yapmamız gerek.

El dezenfektanı kullanarak mikropları öldürme seçeneği ilk bakışta en iyi seçenek gibi görünse de sabun ve su ile el yıkamayı alkol bazlı dezenfektanlardan daha üstün kılan birkaç şey var.

Öncelikle alkol cilt sağlığına zarar verebiliyor; dezenfektanların aşırı kullanımı, alkol içeriği nedeniyle ellerin aşırı yıkanmasından çok daha hızlı nemsiz kalmasına sebep oluyor.

Girişte bahsettiğimiz, Covid zamanı ellerimizin hâlini hatırlayın… Yani hem ellerimizi temizlerken hem de nemli cildimizi korumamız önemli. Bu nedenle sabun, her zaman daha iyi bir tercih.

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