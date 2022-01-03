Bazı Besinler COVID-19'un Hafif Atlatılmasını Sağlıyor

Meksikalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, insanların beslenme alışkanlıkları, COVID-19 virüsüne karşı vücudun direncini artırıyor. Gelin araştırmaya daha detaylı bir göz atalım.

Yok COVID-19, yok Omicron, yok Delta derken koronavirüs illetinden dünyaca hâlâ kurtulamadık. Tabii ki hepimiz biliyoruz ki koronavirüsten korunmanın en etkili yolu aşılarımızı olmak ve temizlik/mesafe kurallarına dikkat etmek ancak koronavirüsten tamamen korunabilmek için tek yol da bu değil gibi görünüyor.

Meksika’da bulunan Puerto Vallarta, Centro Universitario de la Costa ve Universidad de Guadalajara üniversitelerinin sağlık departmanları tarafından yürütülen bir araştırmada insanların yemek yeme alışkanlıklarının COVID-19 virüsüne karşı vücut direncini arttırdığı öğrenildi.

Bazı besinlerin sık tüketilmesi COVID-19'u hafif atlatmaya yardım etmiş görünüyor:

Yapılan araştırmalarda 103’ü SARS-CoV2 enfeksiyonu testi pozitif çıkan 236 hasta deneye tabi tutuldu ve test yapmadan önceki üç aylık süreç boyunca onlarla belirli yemek yeme programları verildi. Üç ay sonra yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre bakliyat, tahıl ve tahıl gıdaları ile ekmeği sık sık tüketen bireylerin COVID-19’u daha hafif geçirdiği gözlemlendi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, beslenme düzeninin pek çok hastalık karşısında önemli etkisi olduğunu, dolayısıyla elde edilen sonucun şaşırtıcı olmadığını belirtti. Aynı zamanda özellikle temaslı kişilerin de bu besin maddelerinden oluşan bir diyet uygulayabileceği ifade edildi. Tabii ki bu demek olmuyor ki sık sık bakliyat ve tahıl ürünleri tüketirseniz koronavirüsten korunabilirsiniz, siz yine de aşınızı olun ve önlemlerinizi alın.