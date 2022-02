The Hollywood Reporter tarafından aktarılan detaylar, Warner Bros.'un aktif olarak yeni bir 'Ben Efsaneyim' yapımı geliştirdiğini gösterdi. Projenin detaylarıysa henüz bilinmiyor.

2007 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ses getiren, Will Smith’in başrolünde oynadığı I Am Legend (Ben Efsaneyim) filmi, bugün merak uyandıran bir haberle yeniden gündeme geldi. Bir virüs nedeniyle tüm insanlığın yok olduğu film, paylaşılan haberlere göre yeni bir projeyle birlikte evrenini yeniden günümüze taşıyacak.

The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan iddiaya göre Warner Bros, I Am Legend evreninde yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Warner Bros. ve Village Roadshow arasında gerçekleşen yasal savaş hakkında paylaşılan detaylara bağlanan haber, ‘aktif olarak geliştirilen’ projeler arasında Ready Player One ve Sherlock Holmes’a ek olarak I Am Legend’ın da yer aldığını gösterdi.

Projenin detayları bilinmiyor:

Listede yer alan diğer projelerin yeni yapımlarının gelmesi oldukça tahmin edilebilir durumdayken, bu listede I Am Legend’ın yer alması büyük bir sürpriz oldu. 15 yıl önce dünyaya açılan bu evren içinde yeni bir projenin gelmesini neredeyse hiç kimse beklemiyordu. Yeni projenin önceki filmin devamı mı, evrende geçen yepyeni bir film mi yoksa bir dizi mi olduğuysa bilinmiyor.

I Am Legend filminin yönetmeni Francis Lawrance, aslında 2018 yılında yaptığı açıklamada bir devam projesinin neden olmayacağına yönelik ifadeler paylaşmıştı. Lawrance, stüdyonun evrende yeni bir projeye yer vermeye çok istekli olduğunu, fakat ortada insanların ikonik bulduğu bir karakter olmaması nedeniyle kendisinin bu projeyi nasıl yapacağını çözemediğini söylemişti.