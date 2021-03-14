2019 yılından beri ülkemizde de görülmeye başlayan “benimle ders çalış” vizyonu ortaya nasıl çıktı? Motivasyon kaynaklı ders çalışma konsepti olarak görülen ve Youtube’da sıkça karşılaşmaya başladığımız “benimle ders çalış” video içeriklerini sizlerde izliyor musunuz?

Gelişen teknoloji ders çalışma konseptlerinde ciddi değişikliklere neden oldu. Youtube’un Youtube olduğu dönemden beri “internetten ders çalışma” kavramı ciddi büyüme gösteriyordu. Birçok öğretmen ve derece yapmış öğrenci Youtube üzerinden konu anlatım ve soru çözüm videoları yayınlıyordu. Benimle ders çalış videoları bu içeriklerde yepyeni bir dünya doğurdu.

Benimle ders çalış videolarının en büyük özelliği öğrencilerin beyanına göre “motivasyon”. Bu motivasyonu nasıl sağladıkları ve bu videoları neden izledikleri konusuna birazdan eğileceğiz ancak bir konuda net olarak anlaşmak gerekli; “dünya gerçekten değişiyor”.

“Study With Me” Türkiye’ye uyarlandı ve “Benimle Ders Çalış” oldu

Hazırlanma

Dışarı çıkma

Toplu taşıma

Buluşma

Ders çalışmaya hazırlanma

Ders çalışma

Yemek yeme

Hazırlanma

Toplu taşıma

Eve dönüş

Dinlenme

Tekrar ders çalışmaya dönüş

12 adımlı detaylandırılmamış bir algoritma belirlediğimizde bile boşa harcanan süre oldukça fazla. İnternet çağında gençlerin daha çok tercih ettikleri şey “vakit kazanma ve zamanı verimli değerlendirme”. Ders çalışma, derece yapma yahut akademik kariyerini verimli kullanmak isteyen gençler görülmemiş bir vizyonu harekete geçirdiler.

Haydi birlikte ders çalışalım videoları pandemi dönemiyle birlikte artışa geçti, ancak oluşumu ve kitlesel büyümesi daha önceye dayanıyor. Z kuşağı diye tabir edilen internetle büyüyen gençler “kütüphane” alışkanlıklarından vazgeçmeye başladılar. Daha öncesinde kütüphaneye gidip beraber ders çalışan gençler bunun yerine dünyanın en büyük internet kütüphanesi Google’ı kullanarak “online” görüşmelere başlamışlardı. Yukarıdaki 12 adımın neredeyse tamamını verimli ders çalışma vizyonuna dönüştürerek “boşa” harcadıkları zamanı daha verimli kullanmaya başladılar. Bunun zamanla evrimleşmesi yurt dışında “Study With Me” videolarının ortaya çıkmasına neden oldu. LGS, YKS ve diğer akademik sınavlarda başarıyı yakalamak isteyen Z kuşağı gençleri konsepti Türkiye’ye taşıyarak “Benimle Ders Çalış” vizyonunu Türkiye’ye kazandırdılar.

Benimle ders çalış videolarının sizin için kazanımları nelerdir?

Zaman tasarrufu

Farklı çalışma teknikleri öğrenmek

Verimli zaman kullanımı

Yalnız hissetmemek

Ders çalışma motivasyonunu arttırmak

Çalışma kültürü edinmek

Benimle ders çalış videoları izleyerek kazanabileceğiniz birçok eğitsel disiplin var. Karşınızdaki insan bunu “mini influencer” olmak için yapıyor olsa da video içindeki kazanımı elde etmek çok önemli. Karşınızdaki Youtuber’ın zaman ayarlaması ve ders çalışma tekniğini anlayıp bunu disiplin haline getirip kendi “verimli ders çalışma tekniğinizi” oluşturabilirsiniz. Yalnız hissetmemek bu konuda oldukça önemli, tek başına ders çalışamayanlar için ciddi bir kazanım olduğunu asla unutmayın.

Dışarı ders çalışmaya çıkacağınızda harcayacağınız vakti, evde bu videolar yardımıyla daha verimli hale getirebilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle sohbet etme şansınız olmadığı içinde “dikkat dağıtma ve sohbet” oranı da ister istemez düşecektir. Buda verimli çalışma oranını arttıracaktır.

YKS, LGS gibi sınavlar için online çalışma gruplarına girmek/oluşturmak

Benimle ders çalış videolarını izleyip “çalışma kültürü” oluşturduysanız mutlaka arkadaşlarınızla bir online ders çalışma grubu oluşturabilir ya da bunlardan birine katılabilirsiniz. Zaman yönetimi ve motivasyon arttırmak için ideal çalışma ortamını oluşturmanın en mantıklı yöntemlerinden biri olabilir. Ancak bu noktada çalışma stratejinizi “sohbet” ortamına aktarmamak için disiplinli bir zaman çizelgesi oluşturmanızda fayda var.

Yine eğer ki arkadaş grubunuza sohbet konusunda güvenemiyorsanız “Benimle ders çalış” videolarından birini “paylaşım yaparak” açarsanız, çalışma grubunuzun verimliliğini bu şekilde arttırabilirsiniz. YKS, KPSS, LGS gibi sınavlarda derece yapmak için ciddi bir disipline ihtiyacınız olduğunu asla unutmayın.

Aslına bakacak olursanız günün sonunda “benimle ders çalış videoları” aslında sizi disipline ve motive etmek için olduğunu unutmayın. Bu konseptin ülkemizde yayılmasının en büyük nedeni de bizim ders çalışma yaklaşımımızın ve çağın değişiyor olması. Aslında ülkemiz gençleri olarak teknolojiyi yakalayıp onu verimli kullanma yönünde büyük yol almadık mı?

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