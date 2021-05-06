BEST Isparta Kariyer Günleri, bu hafta başlıyor. 7-8 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlikte sektörün önde gelen firmaları katılımcı olarak yer alacak.

Best Isparta öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen BEST Isparta Kariyer Günleri başlıyor. Etkinlik, 7-8 Mayıs tarihlerinde Holacon altyapı desteği ile birbirinden yetkin ve kaliteli şirketlerin katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek.

BEST Isparta'nın 2019 yılından beri öğrencileri geliştirmek misyonuyla düzenlediği BEST Isparta Kariyer Günleri, üniversite öğrencileri ile şirketleri buluşturarak öğrencilerin şirket kültürlerini yakından deneyimlemesine, alanında uzman şirket çalışanlarının deneyimlerinden ve tavsiyelerinden yararlanmasına ve iş ve staj imkanlarından haberdar olmasına imkân tanıyor.

BEST Isparta Kariyer Günleri'nde kimler var?

Çevrimiçi ortamda 7-8 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan BEST Isparta Kariyer Günleri'nde katılımcı olarak yer alacak şirketler şu şekilde:

ASELSAN

Toptalent

Ağaoğlu Şirketler Grubu

Gooinn

Emin Grup

Anadolu Isuzu

Mercedes

Akbank Akademi

Kuantum Akademi

BEST Isparta Kariyer Günleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki, başvuru formuna ulaşmak için de buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.