Bilgisayar Mühendisi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bilgisayar mühendisliği, kendini bilişim dünyasına yakın hisseden her gencin hayalindeki mesleklerden birisi. Peki bilgisayar mühendisi olabilmek için illa ki önemli üniversitelerden mezun olmak mı gerekiyor? Bu yazımızda, bilgisayar mühendisliği hakkında birkaç temel soruya yanıt veriyoruz.

Bugün, yazılımcılıkta sağlam kariyerin garanti yollarından birisi olarak görülen bilgisayar mühendisliğine yakından bakıyoruz. Peki mühendis olmak, bilgisayarın dilinden anlayarak onun anladığı dilden uygulamalar yazmak için eğitim şart mı? Tabii ki değil. Bilgisayar mühendisliğini meslek olarak yapmak, bu daldan para kazanmak için bilinenin aksine mektepli olmak gerekmiyor.

Yazılım alanında ilerleyebilmek, sağlam kariyer yapabilmek için çoğu insana göre bilgisayar mühendisi olmak şart. Her ne kadar kendisini bu alanda geliştiren yetenekli kişiler mühendislerin önüne geçebilse de eğitim gören mühendisler, işleri biraz daha garanti altına alıyorlar.

Bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi olmak için en önemli detay kendini geliştirmekte yatıyor. Bolca kişisel uğraşla, emek vermekle öğrenilen bilgisayar mühendisliği, aslında bir meslek dalı değil, insanlar için yaşam biçimi haline geliyor. Çünkü bir bilgisayar mühendisi bilgisayarlarla sadece mesai saatleri içerisinde uğraşmıyor, neredeyse gününün tamamını bu işe ayırıyor.

Temel bir soru(n)dan başlayalım: Bilgisayar mühendisi nasıl olunur?

Klişe yanıtları eritelim: Bilgisayar mühendisi olmak için kişisel gelişim haricinde ilk önce İngilizce bilmek gerekiyor. Zira bilgisayar ile konuşabilmek için C#, Java vs. gibi programlama dilleri bilmelisiniz. Bu dillerin teknik bilgilerini öğrenebilmek için de maalesef İngilizce şart. Şimdi dilerseniz bilgisayar mühendisi olmak için başlıca gerekenleri maddeler halinde açıklayalım.

Bilgisayar ile büyümüş olmalı, bilgisayarı seviyor olmalısınız:

Temel seviyede de olsa bilgisayar bilginiz olmalı. Tahmin edeceğiniz üzere bilgisayarın temel terimlerini, özelliklerini bilmeyen birisi yazılımcı olamaz.

Elbette programlama dillerini öğrenmelisiniz:

İngilizce’yi öğrendikten sonra artık programlama dillerine geçebilirsiniz. İlk başlarda Google tarafından desteklenen Phython ile Microsoft tarafından desteklenen C# dilini öğrenebilirsiniz.

Kendinizi sınırlamamanız gerekir:

Bilgisayar mühendisi için öğrenmenin ne yaşı ne de sınırı vardır. Java Script, PHP, HTML, Ruby vs. gibi diğer dilleri de en az temel düzeyde öğrenin.

Yaratıcı bir bakış açısı şarttır:

Nasıl ki Mark Zuckerberg hiç yapılmayanı yaparak Facebook’u ve Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Raggie Brown üçlüsü Snapchat’i tasarladıysa siz de daha önce kimsenin yapmadığı şeyleri düşünmek için kişisel mesai alışkanlığı edinmeniz gerekiyor. Görebilmek için bakmayı da bilmeniz şart.

Matematik ile aranız iyi olmalıdır:

Dünyanın en büyük teknoloji firması olan Massachusetts Institute of Technology’e (MIT) göre bilgisayar mühendisleri aslında birer matematik hocalarıdır. Zira bilgisayar için sadece iki olasılık vardır 0 veya 1. Kodlardaki algoritmalar da aslında denklemlere dayandığı için matematik de tıpkı İngilizce gibi şart.

Algoritmalar hakkında ömür boyu araştırmalar yapmaya hazır olun:

Aslında Matematiksel bir terim olan algoritma, bilgisayar mühendisliği için ise önemi bir hayli fazladır. Zira algoritmalar, tasarladığınız sistemi oturttuğunuz omurgadır, beyindir. Yani mesela WhatsApp’ın fotoğraf gönderme, ses kaydetme vs. gibi özellikleri sahip olduğu algoritma tarafından çalıştırılır. Algoritma olmazsa fotoğraf göndermeye yarayan kodlar çalıştırılamaz ve fotoğraf gönderemeyiz. Algoritma, kodların işlerini yapmasına olanak verir.

İşletim sistemlerini yakından tanıyın:

Her ne kadar Windows da önemli olsa da tavsiyemiz Linux işletim sistemi üzerine yoğunlaşmanız size avantaj Zira Linux tamamen açık kaynak kodlu olduğu için çalışma mantığını anlayabilir ve hatta onu geliştirebilirsiniz de. Lakin yaptığınız uygulama Windows da destekleyeceği için tabii ki Windows’un da tekniğine inmeniz lazım

Yapay zekalar ile arkadaş olun:

Artık çağımızın en önemli konusu yapay zeka. Sonumuzu mu getirecekler yoksa bizi daha da mı geliştirecekler gibi tartışmalardan sıyrılarak sadece onu anlamaya, öğrenmeye ve geliştirmeye çalışın. Çünkü algoritma denilen terimin yerini artık yapay zeka alıyor. Yani kodları algoritma değil, yapay zeka kontrol edecek.

Sabırlı, azimli bir şekilde problem çözmeye alışın:

Kuşkusuz ki sabır her işin başında geliyor. Şayet bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız, yazılım dillerini öğrenmek, hayalinizdeki mesleği yapmak istiyorsanız sabretmeli ve azimli olmalısınız. Yaptığınız hatalardan hemen pes etmemeli aksine üstüne üstüne giderek azminizi kanıtlamalısınız. Bu yolda önünüze belki de onlarca zorlu problem çıkacak ama hepsini çözebilmelisiniz.

Bilgisayar mühendisi çalışma hayatında tam olarak ne yapar?

Bu meslek erbabı olan kişiler bilgisayar ile alakalı ne varsa hepsinden sorumludur. Anakart, ekran kartı, klavye, kulaklık, çip gibi donanımsal bütün parçalarlar bilgisayar mühendisleri tarafından geliştirilip test edilir. Tabii ki görevleri sadece bununla da kalmıyor. Yine aynı şekilde yazılımsal süreçlere de hakim olabilirler.

Yazılım mühendisliği ise zaman içerisinde bilgisayar mühendisliği içerisinden doğan, artık apayrı bir alandır. Bilgisayar mühendisleri, mesleğin yapısı gereği donanımlara ve donanımları çalıştıran çekirdek yazılımlara daha yakın olurlar.

Peki bilgisayar mühendisi maaşları ne kadar?

Türkiye’de özel bir sektörde çalışan bilgisayar mühendisinin maaşı çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Zira ülkemizde bilişim alanındaki seçkin firma sayısı az olduğu için ortalama bir rakamdan bahsetmek de güç. Türkiye'deki global firmalar, mühendislerine global şartlara yakın haklar tanıyorlar. Ancak yerel ve nispeten daha küçük firmalarda ücretler, ciddi şekilde düşük olabiliyor.

Bilgisayar ve yazılım mühendislerinin, Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan ABD'de ise gerçekten yüksek ücretlerle çalıştıklarını söyleyebiliriz. Firmadan firmaya bu şartlar değişim gösterse de yıllık ortalama 75-115 bin dolar seviyesinde maaşlar görmek mümkün.

Bilgisayar mühendisi olmak için bilgisayar mühendisliği okumak şart mı?

Dünyanın en büyük teknoloji devleri Google ve Microsoft’un bile mühendis iş ilanlarında diplomayı şart koşmadığını düşünürsek eğitimin, her şeyi garanti altına almadığını görebiliriz. Elbette iyi kurumlarda eğitim alan yüksek notlara sahip mühendislerin şansları daha yüksek, ancak kendisini geliştirmeye adayan insanlar da aynı konumlarda görev yapabiliyorlar.

Bilgisayar mühendisi, adı üstünde, mühendis olmak için okumak gerekir dediğinizi duyar gibiyiz. Ama dünyaca ünlü birçok teknoloji şirketi yazılım konusunda yarışmalar kazanarak dereceler elde etmiş, beyaz şapkalı hacker olarak kendini kanıtlamış kişileri işe alıyorlar. Mesela Google’ın Pixel cep telefonunun güvenliğinden sorumlu olan beyaz şapkalı hacker, Pixel telefonunu hackleyerek açığını bulan kişiler arasından bugünlere geldi.

Hayalinizdeki meslek olan bilgisayar mühendisliğini yapabilmek için kendinize güvenmeli ve kendinizi olabildiğince geliştirmelisiniz. Yeteneklerinize güvenerek de büyük şirketlerin sizi görmesini, tanımasını sağlamalısınız. Unutmayın her sistemin bir açığı vardır ve bu açığı bulanlar, her türlü içeriye girebilirler.