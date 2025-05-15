Bilgisayarınızı Hızlandırmak İçin Yapmanız Gereken 9 Ayar

Bilgisayarlarımız zamanla üzerine binen yük ve geçici dosyalar gibi birçok farklı sebepten dolayı daha yavaş çalışabiliyor. Biz de bu sorunları nasıl çözeceğinizi sizler için anlattık.

Yıllardır birçoğumuzun en büyük derdi hâline gelen bilgisayar yavaşlama sorunu ile ilgili birçok farklı çözüm var.

Esasında bu durum, hem donanımların yavaş yavaş eskimesinden hem de sistemin kullanımdan oluşan gereksiz yüklerle dolmasından kaynaklanıyor. Yine de bazı basit ayarlarla bilgisayar performansını artırma işlemi mümkün.

Bilgisayarınızı hızlandıracak ayarlar:

Başlangıç programlarını azaltın

Gereksiz programları kaldırın

Disk temizliği yapın

Animasyonları minimuma indirin

Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatın

Antivirüs taraması yapın

Sürücü güncellemelerini kontrol edin

Disk sağlığını ve sistem dosyalarını kontrol edin

Son olarak Türk usülü yöntem: Yeniden başlatın

Başlangıç programlarını azaltın

Bilgisayar açıldığında otomatik olarak çalışan programlar sistemi zaman zaman yavaşlatabiliyor.

Görev Yöneticisi'nden (Ctrl + Shift + Esc) “Başlangıç” sekmesine girerek ihtiyacınız olmayan programları devre dışı bırakın.

Gereksiz programları kaldırın

Kullanmadığınız programlar gereksiz yere disk alanı kaplar ve sistem kaynaklarını da zaman zaman tüketebilir.

Ayarlar > Uygulamalar bölümünden bu programları kaldırabilirsiniz.

Disk temizliği yapın

Cache dediğimiz geçici dosyalar, çöp kutusundaki veriler ve sistem dosyaları zamanla birikir.

Windows’un kendi "Disk Temizleme" aracıyla bu gereksiz dosyaları belli periyotlarla düzenli olarak silebilirsiniz.

Animasyonları minimuma indirin

Windows’ta kullanılan animasyonlar ve efektler sistemi zorlayabilir. Sisteminiz yeterince güçlü olsa bile performansınızı tüketebilir.

Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Performans Ayarları bölümünden "En iyi performans için ayarla" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatın

Bazı uygulamalar siz farkında olmadan arka planda çalışır. Ayarlar > Uygulamalar > Yüklü uygulamalar'a girin. İstediğiniz uygulamaya gelin, pencerenin sağ kenarındaki "Diğer Seçenekler"i ve ardından "Gelişmiş Seçenekler"i seçin.

Arka plan uygulaması izinleri bölümünde çalışmasını istemediğiniz uygulamaya gelip "Bu uygulamanın arka planda çalışmasına izin ver"in altında "Hiçbir Zaman"ı seçin.

Antivirüs taraması yapın

Virüsler ve zararlı yazılımlar bilgisayarı yavaşlatabilir.

Güvenilir bir antivirüs programı ile tam tarama yaparak sisteminizi belli aralıklarla kontrol edin.

Sürücü güncellemelerini kontrol edin

Ekran kartı, anakart ve diğer donanımların sürücülerini güncel tutmak sistem performansı açısından önemlidir.

Kullanmış olduğunuz parçaların üreticilerinin web sitesinden en güncel sürümleri belli aralıklarla kontrol edin ve güncelleyin.

Disk sağlığını ve sistem dosyalarını kontrol edin

Zamanla disk sağlığı düşebilir ve sistem dosyaları birçok farklı sebepten ötürü bozulabilir.

chkdsk ve sfc /scannow komutlarıyla disk hataları ve sistem dosyası sorunlarını tespit edebilirsiniz.

Son olarak Türk usülü yöntem: Yeniden başlatın

Uzun süre açık kalan sistemlerde arka planda biriken işlemler yavaşlamaya neden olur.

Her ne kadar şakaya vursak da bilgisayarı düzenli olarak yeniden başlatmak özellikle daha eski sistemlerdeki yükü büyük oranda azaltır.

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Peki siz bilgisayarınızı hızlandırmak için ne gibi ayarlar yapıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.