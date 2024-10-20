Tozlar, çoğunlukla gözle göremesek de etrafımızda sürekli olarak uçarlar. Bazı açılardan sağlığımızı da olumsuz etkilerler ancak çevremizdeki teknolojik eşyaları da etkileri altına alırlar.

Hatta bilgisayarlar, yavaşladığında veya donup kaldıklarında altında başka sebepler arasak da etraftaki tozlardan da şüpheleniriz.

Peki tozlar, bilgisayarları ciddi anlamda olumsuz etkileyebilirler mi?

Toz birikmesi, bilgisayarın performansını iki şekilde olumsuz etkileyebilir.

İlk olarak, bilgisayarın bileşenlerinin ısı tutmasına sebep olabilir. İkinci olarak ise dahili fanların, sistemden ısıyı dağıtmasını zorlaştırarak genel verimliliğini azaltabilir.

Toz; ölü deri hücreleri, sigara dumanını, böcek dışkılarını ve evinizde rastgele uçuşan diğer çöplerden oluşan birçok şeyi içerir. Bu toz, kir ve döküntüler de sürekli olarak bilgisayarın içinde birikir.

Bu toz, fan ve ısı emicinin yakınında ve kalın bir şekilde biriktiğinde sorun daha da büyür. Bu, fanın hızını ve dolayısıyla içindeki bileşenleri hızla soğutma yeteneğini engeller.

Dahası da var.

Örneğin bilgisayarın içinde aşırı toz biriktiğinde, havalandırma delikleri tıkanır ve soğutma fanları, kabin içinde güvenli sıcaklığı korumak için ekstra bir performansla çalışmak zorunda kalır.

Aynı durum, ısı dağılımını yavaşlatan ve sistemin sıcaklığının hızla yükselmesine sebep olan ısı emici etrafındaki toz için de geçerlidir. Yine sıcaklık artışı belirli bir eşiğin üzerine çıktığında sistem, işlemci yavaşlatma moduna geçer ve çok daha az güç çekmek ve daha az ısı yaymak için bilgisayarı yavaşlatır.

Bu da bilgisayar kullanıcısı için gecikme ve daha yavaş işlem hızı anlamına gelir. Özetle bilgisayarda biriken tozlar, cihazı farklı açılardan olumsuz etkiler. Doğru talimatlarla ve belirli aralıklarla bilgisayarın içini açıp biriken tozları temizlemek, cihazınızın ömrünü uzatacaktır.

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