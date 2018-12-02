Dünyanın en etkileyici 10 süper bilgisayarını sizler için bir araya getirdik.

Her geçen gün bulut teknolojileri, siber güvenlik ve yazılım işlemleri daha da önem kazanmaya devam ediyor. Durum böyle olunca da bunlar üzerine yoğunlaşmış ve hizmet sunan şirketlerin sürekli artış göstermesi olağan diyebiliriz. Ancak bunlardan bazıları var ki, hizmet sundukları bilgisayarlar halk arasında uzay makinesi dediğimiz cinsten. İşte bunlardan en etkileyici olanları sizler için derledik.

10. The Earth Simulator

Bu süper bilgisayar, tam olarak adının karşılığını veriyor çünkü gerçekten de amacı dünyayı simule etmek. Japon hükümeti tarafından hayata geçirilen "Earth Simulator Project" şu anda aktif olarak çalışmakta ve görev olarak dünya iklimini simule ederek küresel ısınmanın olası tüm etkilerini bize rapor etmeyi üstlenmiş durumda. Ayrıca bu süper bilgisayar, 2002-2004 yılları arasında dünyanın en hızlı süperbilgisayarı olma niteliğine sahip. Bu da kendinden önceki en hızlı süperbilgisar olan ASCI White'tan 5 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

9. IBM Roadrunner

Amerika'nın New Mexico eyaletinde üretilmiş olan Roadrunner, 25 Mayıs 2008 tarihinden beri aktif halde çalışmakta. IBM tarafından üretilen süper bilgisayar, 560 metrekare gibi bir alan kaplıyor ve 296 adet servera sahip. Amerika'nın Enerji Departmanı bu süper bilgisayarı nükleer materyallerin etkilerini simule etmekte kullanıyor.

8. The Cray-1

The Cray-1 isimli süper bilgisayar, Seymour Crazy tarafından 1975 yılında üretildi. 8 MB kapasitesinde RAM'e sahip olan süperbilgisayar, 100'den fazla satılarak tarihin en başarılı süper bilgisayarı olma ünvanına sahip.

7. The Titan (OLCF-3)

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından üretilen The Titan ya da namıdiğer OLCF-3, çeşitli bilimsel çalışmalara hizmet etti. Şu an 27 petaflop gücü ile hala dünyanın en hızlı 4. süper bilgisayarı olarak çalışmasına devam etmekte.

6. Sunway TaihuLight

NRCPC tarafından üretilmiş olan Sunway TaihuLight, şu anda dünyanın en iyi 500 süper bilgisayarı listesinde yerini korumakla beraber Wuxi Ulusal Süper bilgisayar Merkezinde çalışır durumda. 2016 yılından 2018 Haziran tarihine kadar dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ünvanını elinde tutan bilgisayar, Tayland'da bir çok projede görev aldı.

5. The Connection Machine 5

Kısaca CM-5 olarak geçen The Connection 5 isimli süper bilgisayar, listemizdeki en fütüristik ve havalı görünüme sahip makine diyebiliriz. Hatta izleyenler bu süper bilgisayarı Jurassic Park'ta bulunan adanın kontrol odasına benzetebilir.

90'lı yıllarda Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kullanılan süper bilgisayar, 2TB kapasitesinde RAM'e sahip. Fütüristik görünümü ise yalnızca havalı gözükmek için değil, ayrıca farklı amaçlar ve kullanım kolaylılkarı için de tercih edilmiş durumda.

4. SpiNNaker

Manchester Üniversite tarafından üretilen SpiNNaker, 1 milyondan fazla işlemciye sahip ve bir saniye içerisinde 200 trilyon işlemi aynı anda yapabiliyor. Buna dayanarak, biyolojik kullanım için dünyanın en iyi bilgisayarı konumunda olduğunu söyleyebiliriz.

3. The Summit

The Summit isimli bu süper bilgisayar, halihazırda Haziran 2018'den beri dünyadaki en hızlı süper bilgisayar olarak çalışmalarına devam etmekte. Bu dai bu bilgisayarın listemizin ilk üç sıralamasında bulunması için yeterli bir sebep diyebiliriz.

2. MateNostrum 4

MareNostrum ismi, Barselona Süper Bilgisayar Merkezi içerisinde bulunan ana bilgisayardan gelmekte. 2017 yılından beri görev yapan MareNostrum 4, Katalonya Politeknik Üniversite'ne hizmet vermekte. Saniyede 11 bin trilyon işlemi yapabilme gücüne sahip olan süper bilgisayar, bir önceki sürümü olan MareNostrum 3'ten 10 kat daha güçlü durumda. Üstelik klasik süper bilgisayarlardan farklı olarak yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan yapısı da bu cihazı özel kılan yanlarından birisi.

01. CDC 6600

Ve sonunda geldik listemizin 1 numarasına. CDC 6600, dünyanın ilk süper bilgisayarlarından biri diyebiliriz. 1964-1969 yıllarında dünyanın en gelişmiş bilgisayarı ünvanına sahipken sonrasında bu ünvanı kendisinin bir üst modeli olan CDC 7600'e kaptırdı.