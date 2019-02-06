Bilim insanları, fok atıklarından çıkan ve hala çalışır durumdaki USB belleğin sahibini bulmaya çalışıyorlar.

USB bellekler, dünyanın en çok kaybolan elektronik eşyası olma ihtimaline sahipler. Kaybolan bellekler sık sık garip yerlerden çıksa da bu USB bellek kadar garip bir yerde bulunan başka bir USB bellek olması zor görünüyor.

Yeni Zelanda’nın en güneyinde yer alan South Island’da çalışmalar yapan National Institute of Water and Atmospheric Research (Ulusal Su ve Atmosferik Araştırmalar Enstitüsü - NIWA)’de görevli bilim insanları, bölgede yaşayan fokları incelerken ilginç bir şeyle karşılaştı.

Bir leopar fokunun dışkısında USB bellek bulundu. Bu bellek, 2017 yılından bu yana NIWA’daki bir buzdolabında duruyordu. Üç hafta önce incelenmek üzere dondurucudan çıkarılan dışkının çözünmesiyle birlikte USB bellek de ortaya çıktı.

USB bellek hala çalışıyor. Belleğin içinde ise deniz aslanlarının fotoğrafları ve foklarla birlikte kano yapan birinin videosu bulunuyor.

NIWA, bu nadir canlıların plastik yemesini oldukça endişe verici buluyor. Kurumun amacı, mümkün olduğunca çok fok bularak korunduklarından emin olmak.