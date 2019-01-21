Bilim İnsanları, Yer Altı Suları Konusunda Uyardılar

İklim çalışmaları yapan bilim insanları, küresel ısınmanın etkileri konusunda, yer altı sularının karşı karşıya olduğu tehlikelerin göz ardı edildiğini açıkladı. Üstelik bugün gerçekleşen her ihmalin, yüzlerce yıl sonrasında bile etkisini göstermeye devam edeceğinin de altını çizdi.

Gün geçmiyor ki iklim değişikliğinin gezegenimize ve hayatlarımıza verdiği zararlardan birini daha öğrenmeyelim. İklim çalışmaları üzerine çalışmalara yapan bir ekip, geçtiğimiz günlerde buz dağının görünmeyen kısmı ile ilgili korkutucu bir uyarıda bulundu. Araştırma sonuçlarına göre, yer altı sularında oluşan olumsuz etkiler, yüzyıllarca sonrasını bile etkileyebilecek bir saatli bomba gibi bekleyecek.

Şimdiye kadar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, yeryüzündeki okyanus, deniz, göl gibi su kaynaklarına nasıl zarar verdiği hakkında birçok çalışma yapıldı. Yer altı suları ise aslında çok büyük bir öneme sahip olmasına rağmen geniş çaplı araştırmalara tabi olmadı. Yer altı suları aslında gezegendeki temiz içme suyu ve tarım için en önemli ve en güvenilir kaynak niteliğinde. Yer altı kaynaklarından sağlanan su, direkt olarak 2 milyardan fazla insanın hayatlarını etkiliyor.

Yağmur, yer altı kaynakları için en önemli besleyici olarak biliniyor. Alınan yağış sayesinde, topraklar suyu emiyor, fazla olan sular da akarsulara karışarak denizlere, okyanuslara akıyor. Mevcut kaynaklar incelendiğinde ise yer altı sularında büyük bir azalma, topraklarda ciddi bir kuraklık olduğu saptandı. Bunları zaten biliyorduk diyebilirsiniz. İşin korkutucu boyutuna henüz gelmedik bile. Bugün araştırmalarda ortaya çıkan tablonun, onlarca yıl öncesinde yapılan ihmallerin sonucu olduğu anlaşıldı. Yani iklim değişikliğinin etkileri, sadece sizleri değil çocuklarınızı ve hatta torunlarınızı bile daha kötü senaryolarla boğuşmak zorunda bırakacak.

Araştırmacılar, bu kuraklık veya aşırı yağışın bir dengeye oturması gerektiğini, aynı zamanda kurak olan bölgelere yağmur yağmasının durumu kurtaramayacağını da belirtti. Verimli ve temiz su kaynağına erişebilmemiz için yağışın miktarından çok, niteliğinin önemli olduğunun özellikle altını çizdi. Gezegenin bir döngü içinde olduğunu ve verilen her hasarın bir şekilde dışarı çıkmanın farklı yollarını bulabileceğini anlatan bilim insanları, bugün önemsemediğimiz iklim değişikliğinin, gelecekte Dünya'ya geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini söyledi.