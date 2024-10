Okuyacak bir kitap arıyorsanız ancak henüz ne okuyacağınıza karar veremediyseniz doğru yerdesiniz. Haftanın çok satan kitaplarını derlediğimiz içeriğimize göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu hafta raflarda bilim kurgudan polisiye romana birçok kitap bulunuyor.

Siz de farklı türlerde kitap okumak isterseniz hadi içeriğimize. İşte haftanın en çok satan kitapları!

Ahmet Ümit’in Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı adlı eseri, Türk polisiye türünün sevilen karakteri Başkomiser Nevzat'ın başrolde olduğu bir roman. Kitap, Başkomiser Nevzat ve ekibinin karmaşık bir cinayeti çözmek için İstanbul’da verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

Romanın merkezinde, İstanbul’un farklı sosyo-ekonomik yapılarındaki insanları ve onların hayatlarındaki karanlık noktaları inceleyen bir cinayet soruşturması yer alıyor. Cinayetin ardındaki sırlar yavaşça ortaya çıkarken, Nevzat ve ekibi hem kişisel ilişkiler hem de şehir hayatının karmaşıklıkları ile baş etmek zorunda kalıyorlar. Ahmet Ümit, bu eserde polisiye olay örgüsünün yanı sıra, İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna da yer vererek şehri adeta bir karakter gibi kullanıyor diyebiliriz.

Son yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında bulunan ve adından sıklıkla söz ettiren Yüzüklerin Efendisi, listemizde yerini alıyor. Tüm seriyi tek bir ciltte bulabileceğiniz bu kitap, fantastik edebiyatın en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Orta Dünya'nın kaderini belirleyebilecek büyük bir güce sahip yüzük ve etrafında gelişen olaylardan oluşan bu üçlemeyi okumanızı tavsiye ederiz.

“... dışımız serseri, içimiz kütüphane.”

Ray Bradbury'nin yazdığı distopik bir bilim kurgu romanı olan Fahrenheit 451, totaliter bir toplumda, insanların kitap okumasının yasak olduğu bir dünyayı konu ediniyor. Bu yasakta itfaiyeciler, yangın söndürmek yerine kitapları bulup yakmakla görevli oluyor. Bir itfaiyeci olan Guy Montag ise hayatı boyunca bu sistemin bir parçası oluyor ancak Clarisse adında genç bir kadınla tanıştıktan sonra hayatı sorgulamaya başlıyor ve kitapların yakılmasının ardındaki gerçekleri öğreniyor. Montag, kitapların insanlara düşünme özgürlüğü verdiğini fark ediyor ve otoriteye karşı gelerek bu yasaklı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Bilim kurgu türünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dune, yayımlandığı tarihten günümüze kadar pek çok yazıya konu olmuş, defalarca kez sinema ve dizilere uyarlanmış. İnsan doğası ve daha pek çok konuya dair muazzam fikirlerle dolu Dune, okuyanları bambaşka bir bilimkurgu serüvenine yolculuğa çıkıyor.

Dune, uzak bir gelecekte, evrenin en değerli maddesi olan melanjın üretildiği çöl gezegeni Arrakis üzerinde geçen bir güç mücadelesini konu alıyor. Genç varis Paul Atreides, ailesiyle birlikte Arrakis’in kontrolünü ele almak için bu gezegene geliyor ancak düşmanları Harkonnen Hanedanı’nın düzenlediği bir komployla ailesi yok ediliyor. Çöl halkı Fremenler arasında saklanan Paul, hem gezegenin kurtarıcısı hem de evrensel bir mesih olarak kaderini keşfediyor.

Herbert'ın yarattığı bu tuhaf çöl dünyasıyla henüz tanışmadıysanız neyi bekliyorsunuz?

Ben, Robot'ta, Isaac Asimov en ünlü 9 robot öyküsünü topluyor. Bu öyküler, gelecek nesillerin robot öyküleri için bir yol gösterici oluyor, bilimkurguda robotun ciddiye alınmasını sağlıyor. Asimov, bu öykülerle konuşma yetisi olmayan robotlardan insanlığın iyiliğini gözeten makinelere kadar, robot tarihinin izini sürüyor da diyebiliriz.

Ayrıca hikayeler, robotların ahlaki ve etik ikilemlere nasıl tepki verdiğini, insanlara hizmet ederken nasıl evrildiklerini ve zamanla insanlardan nasıl bağımsızlaşma potansiyeline sahip olduklarını keşfediyor.

Charlotte Perkins Gilman yaşadığı dönemin önde gelen hümanistlerinden ve kadın hakları savunucularından biri olmasının yanında feminist edebiyatın en önemli erken dönem temsilcilerinden. Yazıldıktan yaklaşık 65 sene sonra kitap formatında yayımlanabilen Kadınlar Ülkesi ise feminist ütopyanın ilk örneklerinden.

Roman, üç erkek kâşifin kadınlar tarafından yönetilen ülkeyi keşfetmeleri ve buradaki toplumsal yapıyı anlamaya çalışmalarıyla başlıyor. Kadınlar Ülkesi’nde savaş, hiyerarşi ve şiddet gibi unsurların yerini barış, iş birliği ve sürdürülebilirlik alıyor. Eser, cinsiyet rollerini, ataerkil yapıları ve kadınların gücünü sorgularken, erkeklerin bu gelişmiş toplum karşısında yaşadığı şaşkınlık ve dönüşümü anlatıyor.

Kızıl Veba- Jack London

Kıyamet sonrası edebiyatın öncülerinden sayılacak bir kitapla devam ediyoruz. Jack London'ın Kızıl Veba romanı, 2073 yılında insanlığın büyük kısmını yok eden ölümcül bir salgın sonrasında yaşananları anlatan distopik bir hikâye. Roman, salgından altmış yıl sonra hayatta kalan birkaç insanın ilkel koşullarda verdiği hayatta kalma mücadelesini ve modern uygarlığın çöküşünün ardından yaşananları gözler önüne seriyor.

The New York Times’ın çok satan kitaplarından olan Normal İnsanlar, İrlanda’da aynı küçük kasabada büyüyen ve üniversite hayatı boyunca karmaşık bir ilişki yaşayan Marianne ve Connell’ın hikayesini konu ediniyor. Marianne, zengin ancak toplumdan izole bir genç kız olarak tanınıyor, Connell ise popüler ve mütevazı bir ailenin oğlu olarak öne çıkıyor.

Lisede aralarındaki sosyal statü farkı nedeniyle gizli bir ilişki yaşıyorlar, ancak üniversiteye başladıklarında roller değişiyor ve Marianne sosyal açıdan daha güçlü bir konuma geliyor. Roman, iki karakterin aşk, dostluk, kimlik arayışı ve kendini kabul etme süreçlerini işlerken modern ilişkilerin karmaşıklığını ve insan doğasındaki derin duygusal çelişkileri keşfediyor.

Grigori Petrov, yayımlandığı dönemde Balkanlarda olduğu kadar Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan Beyaz Zambaklar Ülkesinde eserinde; uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin her yönden kalkınmasının hikayesini anlatıyor. Bir avuç aydının kılavuzluğunda halkın her kesiminden insan; aydınlar, işçiler, köylüler, sanatçılar, zanaatkarlar, eğitimciler örneğine az rastlanan bir çabayla küçük ülkelerine, uluslarına sahip çıkıyorlar. Grigori Petrov da sonuçlarını bizzat gördüğü bu çabayı, birlik ve beraberliğin, ulus bilincine sahip olmanın değerini, masalsı üslubuyla eserinin hemen her sayfasında vurguluyor. Atatürk'ün de tavsiye ettiği bu kitap mutlaka okunması gerekenler arasında.

Listemizin son sırasında ünlü dedektif romanı Doğu Ekspresinde Cinayet yer alıyor. Doğu Ekspresinde Cinayet, dedektif Hercule Poirot'nun, Doğu Ekspresi'nde işlenen gizemli bir cinayeti çözmeye çalışmasını konu alıyor. Zengin iş insanı Samuel Ratchett, tren yolculuğu sırasında öldürülüyor ve Poirot, aynı vagondaki yolcuların hepsini sorgulamaya başlıyor. İlk başta birbirinden bağımsız görünen deliller ve yolcuların hikayeleri, Poirot’nun zekasıyla birleşince beklenmedik bir sonuca ulaşıyor. Kitap, trenin kapalı ortamında geçen gerilimli soruşturması ve sürpriz sonuyla klasik bir polisiye romanı olarak kabul ediliyor.

