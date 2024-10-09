Koleksiyoncuların ilgisini çekecek Star Wars ve Harry Potter setlerinden şehir manzaralarına, çiçek aranjmanlarından ikonik araba modellerine kadar piyasada birçok farklı tema ve tasarıma sahip lego seti bulmak mümkün.
Eğer siz de yaratıcılığınızı konuşturmak ya da sadece günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşmak isterseniz içeriğimize göz atarak kendi tarzınıza uygun Prime fırsatlarında yer alan legoyu bulabilir ve boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Legolar:
- LEGO Star Wars Darth Vader Kaskı
- LEGO Icons McLaren MP4/4 ve Ayrton Senna
- LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi
- LEGO Architecture Şehir Yapıları Koleksiyonu Paris
- LEGO Icons Yalıçapkını Kuşu
- LEGO Harry Potter Seçmen Şapka
- LEGO ICONS Bonsai Ağacı
- LEGO Architecture Mimari Simgeler Koleksiyonu: Keops Piramidi
- LEGO Icons Huzurlu Bahçe
- LEGO Icons Sukulentler
- LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni
LEGO Star Wars Darth Vader Kaskı
Star Wars hayranlarının özellikle tercihi olabilecek bu set, 834 parçadan oluşuyor. Bununla birlikte lego, sergi standı dahil yüksekliği 20 cm’dir.
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LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi
Ayarlanabilir 16 ayrı sap bulunan bu set sayesinde çiçeklerin yüksekliğini değiştirebilir ve farklı aranjmanlar deneyebilirsiniz. Tamamında 939 parça bulunan bu seti, sevdiklerinize hediye etmek isterseniz iyi bir tercih olabilir.
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LEGO Architecture Şehir Yapıları Koleksiyonu Paris
Zafer Takı, Champs-Elysées, Tour Montparnasse, Grand Palais, Eyfel Kulesi ve Louvre gibi Paris’in ünlü yapılarından bir seçki içeren bu lego, 694 parçadan oluşuyor. Eğlenirken öğrenebileceğiniz bu setin kitapçığı; her yapının tasarımcısı, mimarı ve tarihi hakkında bilgiler içeriyor.
Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
LEGO Icons Yalıçapkını Kuşu
Başı ve pençeleri hareket edebilen yalıçapkını kuşunun ağzında yakaladığı bir balık bulunuyor. 834 parçalı bu modelin alt kısmındaki su detayı ise sergileme standı olarak kullanılabiliyor.
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LEGO Harry Potter Seçmen Şapka
Hogwarts’ın ünlü Seçmen Şapkası içerisinde 31 sesin bulunduğu yapısıyla gerçekten konuşabiliyor. 561 parçaya sahip bu legoyu Harry Potter hayranlarının çok seveceğini düşünüyoruz.
Kullanıcı yorumu:
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LEGO ICONS Bonsai Ağacı
Değiştirilebilir parçalara sahip bonsai ağacının dallarını, yeşil yapraklarla ya da pembe kiraz çiçekleriyle değiştirebilirsiniz. Dikdörtgen saksısı ve tahta görünümlü standıyla dikkat çeken bu ürün, 18 cm yüksekliğe ve 878 parçaya sahip.
Kullanıcı yorumu:
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LEGO Architecture Mimari Simgeler Koleksiyonu: Keops Piramidi
1476 parçadan oluşan bu legonun üst kısmını kaldırarak Keops Piramidi’nin inşaatında dev taşları taşımak için kullanıldığı düşünülen sistemi görebilirsiniz. 35 cm genişliğindeki bu modelde antik tekneleri de görmeniz mümkün.
Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
LEGO Icons Huzurlu Bahçe
Köşk, kemerli köprü, dere, koi balığı, lotus çiçekleri, ağaçlar, kayalar ve fenerlerle Japon esintisini hissedebileceğiniz bu lego 1363 parçadan oluşuyor.
Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
LEGO Icons Sukulentler
Legonun 9 farklı bitki için 3 ayrı yapım talimatı bulunan kitapçığı sayesinde istediğiniz aranjmanı yapabilirsiniz. Gerçek bitkilerden ve çiçeklerden esinlenen ve özellikle yetişkinler için tasarlanan bu model, evinizin veya ofisinizin dekorunu güzelleştirmek için kullanılabilir.
Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni
Son olarak Marvel tutkunlarının ilgisini çekebilecek olan Sonsuzluk Eldiveni lego, aslına uygun olarak tasarlanmış. 590 parçalı bu modelin bitmiş yüksekliği ise 31 cm.
Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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