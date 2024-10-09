Lego, çoğu zaman çocuklara yönelik bir oyuncak olarak görülse de aslında yetişkinlerin de keyifle zaman geçirmesini sağlayan bir hobi diyebiliriz. Biz de bu yüzden sizlere prime indirimlerinde yer alan lego seti önerilerinde bulunduk. Hadi içeriğimize!

Koleksiyoncuların ilgisini çekecek Star Wars ve Harry Potter setlerinden şehir manzaralarına, çiçek aranjmanlarından ikonik araba modellerine kadar piyasada birçok farklı tema ve tasarıma sahip lego seti bulmak mümkün.

Eğer siz de yaratıcılığınızı konuşturmak ya da sadece günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşmak isterseniz içeriğimize göz atarak kendi tarzınıza uygun Prime fırsatlarında yer alan legoyu bulabilir ve boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Star Wars hayranlarının özellikle tercihi olabilecek bu set, 834 parçadan oluşuyor. Bununla birlikte lego, sergi standı dahil yüksekliği 20 cm’dir.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayarlanabilir 16 ayrı sap bulunan bu set sayesinde çiçeklerin yüksekliğini değiştirebilir ve farklı aranjmanlar deneyebilirsiniz. Tamamında 939 parça bulunan bu seti, sevdiklerinize hediye etmek isterseniz iyi bir tercih olabilir.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Zafer Takı, Champs-Elysées, Tour Montparnasse, Grand Palais, Eyfel Kulesi ve Louvre gibi Paris’in ünlü yapılarından bir seçki içeren bu lego, 694 parçadan oluşuyor. Eğlenirken öğrenebileceğiniz bu setin kitapçığı; her yapının tasarımcısı, mimarı ve tarihi hakkında bilgiler içeriyor.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Başı ve pençeleri hareket edebilen yalıçapkını kuşunun ağzında yakaladığı bir balık bulunuyor. 834 parçalı bu modelin alt kısmındaki su detayı ise sergileme standı olarak kullanılabiliyor.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hogwarts’ın ünlü Seçmen Şapkası içerisinde 31 sesin bulunduğu yapısıyla gerçekten konuşabiliyor. 561 parçaya sahip bu legoyu Harry Potter hayranlarının çok seveceğini düşünüyoruz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Değiştirilebilir parçalara sahip bonsai ağacının dallarını, yeşil yapraklarla ya da pembe kiraz çiçekleriyle değiştirebilirsiniz. Dikdörtgen saksısı ve tahta görünümlü standıyla dikkat çeken bu ürün, 18 cm yüksekliğe ve 878 parçaya sahip.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

1476 parçadan oluşan bu legonun üst kısmını kaldırarak Keops Piramidi’nin inşaatında dev taşları taşımak için kullanıldığı düşünülen sistemi görebilirsiniz. 35 cm genişliğindeki bu modelde antik tekneleri de görmeniz mümkün.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Köşk, kemerli köprü, dere, koi balığı, lotus çiçekleri, ağaçlar, kayalar ve fenerlerle Japon esintisini hissedebileceğiniz bu lego 1363 parçadan oluşuyor.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Legonun 9 farklı bitki için 3 ayrı yapım talimatı bulunan kitapçığı sayesinde istediğiniz aranjmanı yapabilirsiniz. Gerçek bitkilerden ve çiçeklerden esinlenen ve özellikle yetişkinler için tasarlanan bu model, evinizin veya ofisinizin dekorunu güzelleştirmek için kullanılabilir.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Son olarak Marvel tutkunlarının ilgisini çekebilecek olan Sonsuzluk Eldiveni lego, aslına uygun olarak tasarlanmış. 590 parçalı bu modelin bitmiş yüksekliği ise 31 cm.

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: