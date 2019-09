Bilime Göre Verimliliği Arttıran 5 Müzik Türü

Pek çok kişi iş yerinde veya ders çalışırken müzik dinliyor. Bilim insanları, performansa en iyi şekilde etki eden müzik türlerini belirledi. Siz de motivasyonunuzu ve paralel olarak performansınızı müzik tardımıyla artırmak isterseniz içeriğimizi okumaya devam edin.

Pek çok kişi için müzik dinlemek hayatlarının önemli bir parçasıdır. Müzik dinlemek stresi azaltır ve ruhu besler. Bazı kişiler müziğin verimliliği de arttırdığını söyler.

Bilim insanlarına göre her müzik türü verimliliği arttırmıyor. Yine de bazı müzik türleri kesinlikle kişilerin verimliliğini arttırıyor.

Öncelikle müziğin yapısı, türünden bağımsız olarak müzik dinlemenin etkisi şekillendiriliyor. Müziğin etkisini azaltan ya da aksine verimliliğin azalmasına neden olan eserleri belirlemekte beş kriter öne çıkıyor.

Karmaşık Müzik Yapısı: Daha karmaşık müzikal yapılara sahip olan eserler öyle kolay kolay çalışırken fayda getirmiyor. Daha basit müzikler daha verimli çalışmak için önemli.

Şarkı Sözleri: Şarkı sözleri de insanın dikkatini dağıtabiliyor. Zihnimizde başka düşünceler canlanmasını sağlayan ve bizi şarkının mesajına çeken lirikler verimliliği düşürüyor.

Dinleme Alışkanlığı: Müzik dinlemek sizin için başlı başına bir iş ise çalışırken müzik dinlemeniz aklınızın dağılmasına neden oluyor. Bu durum bir alışkanlığa dönüştüyse faydalı olmaya başlıyor.

İşin Zorluğu: Yaptığınız işin gerilimi, zorluğu ve önemi de müzik dinleme alışkanlığınıza etki ediyor. Bu durumlarda müzik dinlemek çok da fayda getirmiyor.

Kontrol: Birine sevmediği müziği zorla dinletmek de bir çeşit eziyettir. Müziğin kontrolü kendinde olmadığında insanlar bu durumdan hoşlanmaz ve dikkatleri dağılır.

Tabii ki tek bir senaryo her durumu açıklamaya yetmeyecektir. Yine de genel olarak fikir vermesi açısından listeye bakmakta bir fayda var.

Verimliliği arttıran müzik türleri

Klasik Müzik

Klasik müzik dendiği anda herkesin aklına Mozart, Beethoven, Vivaldi gibi isimler geliyor. Radyologların yaptığı araştırmaya göre her sekiz kişiden yedisi, barok müzik çalarken kendini daha iyi hissediyor ve çalışma konsantrasyonları artıyor. Genelde Vivaldi’nin Four Seasons eseri ve Bach’ın Brandenburg Konçertosu tavsiye edilir. (Kişisel olarak La tempesta di mare, Nocturne Opus 55 No 1 ve Eine Alpensinfonie de tavsiyemdir. Modern eserlerin daha klasik yorumu için de Harp Twins’e bakabilirsiniz.)

Doğa Sesleri

Doğa sesleri aslında bir müzik türü değil ancak bilişsel fonksiyonları arttırıp stresi azaltabiliyor. Artık kuş sesi olur, su sesi olur, yaprakların hışırtısı olur o sizin ne dinlemek istediğinize kalmış durumda.

Epik Müzik

Epik müzik söz konusu olduğunda genel olarak insanlar çok önemli bir iş yaptıklarını ve büyük işler başardıklarını hissederler. Bu türdeki eserlerde ya ritim değişimiyle epik anlar bulunur ya da parçanın tamamı epik oluşturacak şekilde çalışma yapılır. (Pek çok filmin orkestrayla çalınan müzikleri bu kategoriye girer. En net örneği Lotr müzikleri.)

Video Oyunu Müzikleri

Bu türün müzikleri zaten odaklanmayı ve performansı arttıracak şekilde bestelenir. Sonuçta oyunda yapmanız gereken bir dolu iş bulunur. Arkada kendini tekrar eden, zihni yormayan müzikler performansınıza olumlu etki eder.

Ambiyans Müzikleri

Bu müziklerde genelde söz olmaz, sık sık filmlerde falan da karşımıza çıktığı üzere belli bir hissi yansıtmak için kullanılırlar. Bu müzikler bir tane türü ya da bir tane müzik aletini şart koşmadan müzik dinlemeyi mümkün kılar ve zihni meşgul etmez.

Meditasyon müzikleri, blues, jazz gibi müzik türleri de sık sık tavsiye edilir. Tabii ki herkesin verimliliğini arttıran müzikler farklıdır.