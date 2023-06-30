Bill Gates'in 'Özel Ofisinde' Çalışacak Kadınlara Yöneltilen Sorular Ortaya Çıktı: "Hangi Tür Pornolar İzliyorsun? Telefonunda Çıplak Fotoğrafın Var mı?"

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Bill Gates'in özel ofisi olarak bilinen Gates Ventures'ın iş görüşmelerinde sadece kadınlara özel, duyunca ağzınızın açık kalacağı cinsel sorular sorduğu iddia edildi.

Microsoft’un emekli kurucusu Bill Gates'in 2008 yılında kurduğu ve günümüzde de faaliyet gösteren “özel ofisi” Gates Ventures, ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, Gates Ventures’ın iş görüşmelerinde kadınlara cinsel hayatına ilişkin son derece özel sorular sorulduğunu belirtti.

Bu sorular doğrudan Gates Ventures yöneticileri tarafından değil, işe alımlarda adaylarla görüşmekle yükümlü olan danışmanlık şirketi Concentric Advisors tarafından sorulmuştu. Ancak cinsel soruların sadece kadın adaylara sorulması tartışma yarattı.

İş görüşmelerine giren kadınların Wall Street Journal ile paylaştığı bilgilere göre görüşmede, şu konular hakkında sorular soruluyordu:

gates ventures

  • Daha önce yaşanmış evlilik dışı ilişkiler
  • Cep telefonlarında kendilerinin çıplak resimlerinin olup olmadığı
  • Tercih ettikleri porno türü
  • Daha önce para için dans edip etmedikleri
  • Cinsel yolla bulaşan bir hastalığın olup olmadığı

Adayların iddiasına göre bu sorular şantaj amacı taşıyor:

Kendilerine bu soruların sorulduğunu söyleyen adaylar, daha büyük bir iddiada daha bulundular. Yöneticilerin, Gates ile yakın çalışacak kişilere şantaj yapmak için kullanılabilecek bilgileri bulmaya çalıştıklarını belirttiler.

Üstelik bu sorulara verilen cevaplar, iş görüşmesi anlaşmasında da aykırılıklara sahipti. Adaylar, uyuşturucu ve alkol kullanımı ile sağlık geçmişi gibi detayları şirketle paylaşmayı kabul etse de cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi daha hassas bilgiler, bu anlaşma tarafından kapsanmıyordu.

Gates Ventures’dan açıklama geldi:

Wall Street Journal’a konuşan Gates Ventures sözcüsü, görüşmelerde böyle soruların sorulduğuna dair bilgiye sahip olmadıklarını paylaştı. Öte yandan sorulduğu söylenen soruların kabul edilemez olduğunu, anlaşmayı da ihlal ettiğini belirtti.

Danışmanlık şirketi Concentric ise herhangi bir kuruluşa açıklamada bulunmadı.
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Kaynak : https://www.wsj.com/articles/bill-gates-office-sexually-explicit-questions-7dc240f5
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