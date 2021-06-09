Bill Gates ile Melinda Gates'in boşanma süreci devam ederken skandal iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son iddialara göre Bill Gates, başka kadınlarla buluşacağı zaman işe geldiği araba yerine farklı bir araba kullanarak şüphe çekmemeye çalışıyormuş.

Geçtiğimiz ayın başlarında ortaya çıkan haberler, Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in 27 yıllık eşi Melinda Gates ile ayrılma kararı aldığını öne sürüyordu. Söz konusu ayrılık kararı gündeme bomba gibi düşerken; gün geçtikçe olay ayrılık ile ilgili yeni bilgiler açığa çıkmaya devam ediyor.

ABD merkezli kültür, moda ve politika odaklı bir dergi olan Vanity Fair'a konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill-Melinda çiftinin ayrılık sürecinin gizemleri hakkında yeni detaylar ortaya koydu. İddialara göre işe Mercedes marka otomobili ile gelen Bill Gates, kadınlarla 'yakalanmadan' buluşmak için asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobilini kullanıyordu.

Gates her ne kadar araba değiştirerek yaptıklarını gizlemeye çalışsa da Melinda Gates eşinden şüpheleniyormuş ve aldatıldığını kanıtlamak için bir özel dedektif tutarak kocasını takip dahi ettirmiş. Bu konuda dedektifin somut bulgular elde ettiği, bu bulguların da boşanma davasında kanıt olarak kullanılacağı ifade ediliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi şu ana kadar ne Bill ne de Melinda Gates söz konusu iddiaları doğrulamış değil. Hatta Melinda Gates'in sözcüsü, bahsi geçen dedektif iddialarını yalanlamış durumda. Çiftin boşanma davası gerçekleştiğinde söz konusu iddiaların aslı astarı olup olmadığı muhtemelen ortaya çıkacak.