Billie Eilish Fortnite'a Geliyor!

Neredeyse her kitleye hitap edecek markalar, ünlüler ya da firmalarla iş birliklerine devam eden Fortnite'a bu defa Billie Eilish konuk olacak.

Fortniite'a yeni gelecek karakter Billie Eilish oldu. Ünlü sanatçı X hesabından yaptığı paylaşımla yarından itibaren oyunda yer alacağını doğrulamış oldu. Fortnite Festival'in önümüzdeki sezonda yıldızı olacak sanatçının kostümü de paylaşıldı. Bu kostüm ve bazı başka Billie Eilish ekipmanları oyun içi mağazasından da alınabilecek.

Şimdilik Eilish'in oyuna ne gibi değişikliklerle ekleneceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca kendisi Fortnite'a katılmış olan tek ünlü isim de değil. Daha önce Lady Gaga, Ariana Grande ve Eminem gibi ünlüler de popüler video oyununda kendilerine yer bulmuştu. Fortnite son olarak ünlü festival Coachella ile de iş birliğine gitmişti.

Fortnite'ın etkinlikleri devam ediyor

Billie Eilish oyuna eklenecek ve oyun içi mağazasında sanatçının muhtemelen bir de Lego varyantı bulunacak. Öte yandan Fortnite'da şu anda Yunan mitolojisi temalı bir sezon da devam ediyor. Ayrıca oyuna Avatar: The Last Airbender ve Avatar: Legend of Korra'dan karakterler de dahil edlmişti.

Billie Eilish'in sahnesinde yer alacağı Fortnite Festival oyuna geçtiğimiz yıl eklenmişti. Yani oyunda Billie Eilish'in şarkıları da yer alacak, sadece görünüşü değil.