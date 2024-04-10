Fortnite ile Avatar'ın iş birliği devam ediyor. Orijinal Avatar ekibinin kostümleri oyun içi mağazaya eklendi. Ancak şaşırtıcı şekilde Avatar'ın kendisi, oyuna eklenmedi...

Fortnite ile Avatar'ın devasa iş birliği kapsamında, Avatar: The Last Airbender serisindeki ana karakterlerden Katara, Toph ve Zuko gibi karakterlerin kostümleri Fortnite'a eklendi. Oyun içi mağazasından erişilebilir olan kostümler 3 Mayıs'a kadar mağazada yer almaya devam edecek.

Avatar: The Last Airbender serisi dünyanın dört bir yanında hayranlara sahip. Avatar Aang, kabilesinde hayatta kalan son su bükücü olan Katara, kör toprak bükücü Toph ve Ateş Ulusu Prensi Zuko ve Katara'nın kardeşi Sokka, zalim Ateş Ulusu Lordu Ozai'yi durdurmak için çeşiti maceralara atılmıştı.

Avatar da olsaydı tam olacaktı

Fortnite'a daha önce Avatar: The Legend of Korra'dan tanıdığımız Korra'nın kostümü de gelmişti. Öte yandan Avatar denildiğinde ilk akla gelen isim olan Avatar Aang'ın ya da Katara'nın abisi Sokka'nın kostümlerinin oyuna eklenmediğini görüyoruz. Keza ekibin koca kulaklı uçan lemuru Momo ve uçan bizonu Appa da bu yapımda yer almıyor.

Fortnite sık sık büyük markalarla iş birliği yaparak popülaritesini korumaya devam ediyor. Daha önce de Marvel, G.I. Joe, DC, TRON gibi pek çok markanın karakterleri de dünyaca ünlü oyunda yer almıştı. Son dönemde Avatar, özellikle de Netflix ekranlarında gösterilmeye başlanan adaptasyonu ile birlikte yeniden popüler hâle gelmişti.