110 milyonun üzerinde takipçisi olan Billie Eillish, bu hamleyle takipçi sayısının üzerine milyonlar eklemeye devam ediyor.

İlginç kişiliğiyle, sahne performansıyla, demeçleriyle, hatta yaptığı en ufak hareketle bile gündeme gelmeyi başaran ünlü şarkıcı Billie Eilish, takipçi sayısına milyonlar ekleyen bir hamle yaptı. Instagram’da 110 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcı, her zamanki bir hikâye paylaşımı yaptı.

Fakat bu sefer hayranları ve takipçileri, sağ üstte yakın arkadaş logosunu görünce ortalığı birbirine kattı. “Oğlun başardı anne.” havalarına girenlerden sanatçıyı sahiplenenlere kadar birbirinden ilginç paylaşımlar gördük. Fakat ortak paydada bunun sebebini açıklayan net bir bilgi bulunmuyor.

Özel değilmişiz…

Dediğimiz gibi sanatçının bunu neden yaptığına yönelik henüz bir bilgi yok. Fakat hayranları, Eilish’in bir süredir beklenen albümü için reklam yapma amacıyla bunu yaptığı düşünülüyor. Ama albüme yönelik çok da bir paylaşımın olmaması, Eilish’in bunu ‘öylesine’ veya hayranlarının kendisine daha yakın hissetmesi için yapmış olabileceğini de gösteriyor.

Bilmeyenler için yakın arkadaşlar özelliğinin mantığını da anlatalım. Instagram’da hikâye paylaşımı yaparken takipçileriniz yerine yakın arkadaşlar seçeneğini seçerseniz, sadece bu listeye eklediğini kişiler paylaştığınız hikâyeyi görebiliyor. Aynısını paylaşımlarda da yapabiliyorsunuz.

Normal şartlarda kullanıcılar, takipçilerin küçük bir kısmını yakın arkadaşlar listesine eklerken Billie Eilish de herkesi eksiksiz eklemiş oldu. Bunu yapar yapmaz da ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan paylaşımlardan bazıları: