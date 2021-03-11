Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, eski bir ABD hükümet yetkilisini ekibine kattı. Eski ABD senatörü ve Çin büyükelçisi Maxwell Baucus, artık Binance'e hükümet ilişkileri danışmanlığı yapacak.

Binance, küresel çapta hizmet sunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri. Dünyanın pek çok ülkesinde hizmet veren Binance'in listesinde yer almayan, doğrudan hizmet sağlayamadığı ülkelerin başında ise ABD geliyor ve şirket bu durumu değiştirmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu bağlamda 2019 yılında Binance.us'ı kuran şirket, ABD piyasasında hizmetlerini Binance.us üzerinden sağlıyor.

Yaşanan son gelişmeler ise Binance'in ABD pazarına yönelik yaklaşımında bazı değişikliklerin olabileceğine işaret ediyor. Şirketten gelen yeni bir duyuruya göre, Binance bünyesine eski bir ABD hükümet yetkilisi katıldı. Şirket, eski ABD senatörü ve Çin büyükelçisi olan ve yaklaşık 40 yıl boyunca Temsilciler Meclisi'nde yer alan Maxwell Baucus'u hükümet ilişkileri danışmanı olarak bünyesine kattı. Baucus senatodayken, vergi ve tarife konularını ve bazı ticaret anlaşmalarını denetlemekle görevli olan Finans Komitesi'ne de başkanlık etmişti.

ABD yetkilileri ile iletişimde kilit rol oynayacak:

Binance CEO'su Changpeng Zhao konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Devletin üst düzeylerindeki deneyimi ve küresel düzenlemeye dair samimi anlayışı, Binance'e olağanüstü değer katacak ve zaten güçlü olan uyumluluk ve politika ekibimizi geliştirecek'' şeklinde konuştu.

Baucus ise yaşanan gelişmeler ve kripto para borsası ile ilgili, kripto para birimlerinin potansiyel olarak paranın nasıl yönetildiği konusunda bir devrime yol açacağını ve daha adil bir finansal dünya sunabileceğini ifade etti. ABD'de borsalar hem yerel hem de federal düzeyde pek çok düzenleyici kurumun kontrolüne bağlı ve Baucus'un bu noktada özellikle yetkililer ile kurulacak iletişimde kilit rol oynayacağı ifade ediliyor.