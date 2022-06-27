Bean VPN adıyla Google Play Store’da bulunan ve yüksek sayılabilecek bir indirme sayısına sahip olan VPN hizmetinin verileri çalındı.

VPN’in (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ) ne olduğunu artık hepimiz biliyoruzdur. Normalde sahip olduğunuz IP ile ulaşamayacağınız sitelere IP’nizi farklı bir konumda gibi göstererek girmenizi sağlayan bir hizmet. Tabii bir de ‘bilgilerinizi koruyarak güvenli gezinmenizi’ sağlıyor.

Anlaşılan çok da güvenli değilmiş. Bean VPN isimli bir VPN hizmetinin kayıtlarının veri hırsızı bilgisayar korsanları tarafından çalındığının haberi alındı. Çalınan 20 GB’a yakın bir boyuttaki dosyada hizmetin kullanıcılarının tüm özel bilgileri yer alıyordu.

25 milyon veri kaydı çalındı

Cybernews isimli siber güvenlik şirketindeki araştırmacılar, Bean VPN tarafından oluşturulan 18 GB'den fazla bağlantı günlüğüne sahip bir veritabanını keşfetti. Araştırmacılar tarafından ElasticSearch kullanılarak yapılan rutin bir kontrol sırasında keşfedilen veri tabanının cihaz kimlikleri, Play Hizmet Kimlikleri, IP adresleri, bağlantı damgaları gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere 25 milyondan fazla kayıt içerdiği bildiriliyor.

Bu veritabanında bulunan bilgiler, Bean VPN kullanıcılarının anonimliğini kaldırmak ve coğrafi IP veritabanlarını kullanarak yaklaşık konumlarını bulmak için kullanılabilir. Play Service ID, kullanıcının oturum açtığı e-posta adresini bulmak için de kullanılabilir.

Apple'ın uygulama mağazası App Store’da bulunmayan uygulama, Google Play Store'da 50.000'den fazla indirmeye sahip. Yani eğer Apple kullanıyorsanız veya Android cihazınızda bu VPN hizmetini kullanmıyorsanız güvendesiniz. Eğer isterseniz aşağıdan ikinci kanalımız Fobito’da yer alan VPN hizmetlerinin çok da masum olmadığından bahsettiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.

VPN Güvenli mi?