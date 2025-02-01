Mass Effect ve Dragon Age oyunlarıyla bildiğimiz Bioware, birçok çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu kararla şirketin toplam çalışan sayısı 100'ün altına düştü.

Oyun sektörü son birkaç yılda kötü bir dönemden geçiyordu. Masraf azaltma çabalarıyla binlerce çalışan işinden olmuştu. Sadece 2024’te 16 bini aşkın oyun sektörü çalışanı işinden olmuştu. 2025’te de bu durum devam edecek gibiydi. Daha birkaç gün önce Ubisoft’un stüdyo kapatıp 200’e yakın çalışanıyla yollarını ayırdığını görmüştük.

Bugün ise bir başka oyun devinden toplu işten çıkarma haberi geldi. Mass Effect serisiyle tanıdığımız ve yakın zamanda Dragon Age: The Veilguard ile karşımıza çıkan Bioware, 20’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdı.

Şirketin çalışan sayısı 100’ün altına düştü

Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre şirket, 24 civarında çalışanı ile yollarını ayırdı. Bu hamlenin ardından Bioware’in toplam çalışan sayısı 100’ün altına düştü. Bu kadar büyük, milyonlarca oyun satan bir stüdyonun çalışan sayısının bu kadar azalması dikkat çekici. Şirketin 2 yıl önce 200’ü aşkın çalışanı vardı.

Kaynaklara göre Bioware’dan çıkarılan çalışanlar, çatı şirket Electronic Arts’ın diğer departmanlarındaki açık pozisyonlara kalıcı olarak gönderildi. Yönetici Gary McKay, kalan ekibin Bioware’in “çekirdek ekibi” olacağını aktardı. Yıllar önce duyurusu yapılan yeni Mass Effect oyununu bu ekip geliştiriyor olacak.

Electronic Arts genelinde işler iyi gitmiyor demek yanlış olmaz. Öyle ki EA Sports FC satışları beklentilerin altındaydı. Aynı zamanda Bioware imzalı ekimde çıkan Dragon Age: The Veilguard’da hedeflenenden çok daha düşük satış yapmıştı.