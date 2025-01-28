Ubisoft, masraf azaltma çabalarının bir parçası olarak bir stüdyosunu daha kapatacağını açıkladı. Ayrıca farklı ülkelerden toplam 185 çalışan ile de yollarını ayırdı.

Oyun sektörü son zamanlarda büyük işten çıkarmalarla gündemdeydi. Öyle ki 2024 yılında sektör genelinde 16 binden fazla çalışanın kovulduğu görülmüştü. Ubisoft da bu tarz hamleler yapan şirketlerden biriydi. Son birkaç yıl içinde stüdyolarını kapatmış ve 2 bine yakın çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Şimdi ise Ubisoft’tan bir kez daha böyle bir hamle geleceği açıklandı. Oyun devi, Birleşik Krallık’ta bulunan bir stüdyosunu kapatırken Avrupa'nın farklı yerlerinden birçok çalışanını işten çıkaracak.

Toplamda 185 kişiyle yollar ayrılacak

Kapanan stüdyo, Birleşik Krallık’ta yer alan Ubisoft Leamington olarak açıklandı. 50 civarı çalışan burada bulunuyordu. Şirket, bu stüdyoyu 2017’de Activision’dan satın almıştı. O zamandan beri de Tom Clancy’s The Division’dan Star Wars Outlaws’a kadar birçok büyük yapıma destek veriyordu. Daha öncesinde ise DJ Hero serisi, Guitar Hero Live gibi oyunlardaki işleriyle biliniyordu.

Bunun dışında Stockholm, Düsseldorf'tan olmak üzere İsveç ve Almanya’da bulunan çalışanlarla da yolların ayrılacağı ifade edildi. Birleşik Krallık’ta Newcastle’da yer alan Ubisoft Reflections’ta da küçülmeye gidildi. Hem Leamington hem de Reflections’la birlikte en çok işten çıkarma 100 kişi ile Birleşik Krallık’ta yapıldı.

Şirket, bu hamlesinin masrafları azaltmak ve uzun vadede istikrarı garanti altına almak için yapıldığını aktardı. Son zamanlarda Star Wars Outlaws, Prince of Persia: The Lost Crown ve daha birçok Ubisoft oyunu beklenenin altında performans sergileyerek şirketi zora sokmuştu. Bu nedenle de oyun devi için işler iyice zora girmeye başlamıştı.