Bir Yanardağın, Lavlara Karışmış Şimşeklerle Patladığı Anlar

Endonezya'daki Krakatau Yanardağı etrafındaki insanlar, son 24 saatte tam 232 patlamaya şahitlik ettiler. Şimşekler, dağdan püsküren lavların arasından çıkıp, büyük bir görsel şölen sundular.

Adını, Sumatra ve Malezya arasında bulunan Karakatau adasından alan bir yanardağ, son 24 saattir oldukça büyük çaplı patlamalara sahne oluyor. Gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen sunan yanardağda, lav ısısı ve küllerin birbiriyle mükemmel uyum göstermesiyle meydana gelen şimşek şovu yaşanıyor.

Yanardağdaki şimşek çakma anlarının görüntüleri şöyle:

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri, yanardağdan püsküren kül ve dumanların 200 metreye kadar ulaştığını ve bölgeye olan girişlerin, 2 kilometrelik bir alana kadar kapatıldığını belirttiler.

Geçtiğimiz aylarda da faaliyetlerini artırdığı gözlemlenen yanardağın çevresinde, 2. seviye alarma geçilmişti. Bölgede bulunan 130 aktif yanardağından şu an en etkili ve tehlikelisi olan Krakatau'nun herhangi bir can kaybına neden olmaması için gereken tüm önlemler alınmış durumda.