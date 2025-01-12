Bir otomobilin aerodinamik özellikleri, sürüş performansından tutun da yakıt tüketime kadar pek çok şeyi etkiliyor. Peki otomobil üreticileri, daha iyi aerodinami için ne gibi teknolojiler kullanıyor?

Aerodinami, hava akışının hareketini ve bu hareketin cisimler üzerindeki etkilerini inceleyen mühendislik alanlarından birisi. Otomotivdeki etkileri ise düşündüğümüzden çok daha fazla.

Üstelik bu etkiler sadece arabanın performansı ile ilgili değil. İyi bir aerodinami, yakıt tüketimi, menzil gibi ekonomik detayları da olumlu etkiliyor. Gelin şimdi otomobil üreticilerinin kullandığı aerodinami teknolojilerini incelemeye başlayalım.

Ferrari 488 Pista’da kullanılan 'S-Duck'

Aracın ön bölümünde yer alan bu yapı, hava akışını kaputun üzerinden geçiriyor ve böylece daha fazla yere basma kuvveti yaratıyor. Formula 1 araçlarından ilham alınarak tasarlanan arka difüzör de, aynı etkiyi hava akışını hızlandırarak sağlıyor.

Lamborghini Aventador SVJ’de kullanılan 'ALA 2.0' sistemi

Ön tamponda yer alan hava kanalları, aracın ön tarafına gelen havayı yönlendiriyor. Sistem, bu hava kanallarındaki valfleri açıp kapatarak hava akışını kontrol ediyor. Aracın arka tarafındaki spoiler da arka kısmına taşınan havayı düzenliyor.

Porsche 911 Turbo S ve 'Porsche Active Aerodynamics' (PAA)

Bu özelliği özetle hız ve sürüş koşullarına göre ayarlanabilen aktif aerodinamik bir sistem olarak açıklayabiliriz. PAA, arka spoiler’ın açısını ve yüksekliğini aracın hızına göre ayarlıyor. Düşük hızlarda kapalı kalıp sürtünmeyi ve yakıt tüketimini azaltırken; yüksek hızlarda açılıp aracın yol tutuşunu iyileştiriyor.

Aynı zamanda ön tamponda bulunan hava girişleri de açılıp kapanarak motor ve frenin soğumasını sağlıyor.

Mercedes-Benz EQB ve 'aero wheels' jantları

Aero Wheels, geleneksel jantlara göre daha düz ve kapalı bir yüzeye sahip. Bu sayede jantların etrafında dönen hava akışı düzenleniyor ve sürtünme katsayısı düşüyor. Böylece enerji kullanımı düşüyor, aracın menzili artıyor. Mercedes gibi pek çok elektrikli araç üreticisi modellerinde bu jant tipini kullanıyor.

Peki sizi bu teknolojilerden en çok etkileyen hangisi oldu?

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