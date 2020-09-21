Bir YouTuber, Makasla Nasıl Cam Kesileceğini Gösterdi

The Action Lab isimli bir YouTube kanalı, basit bir makas yardımıyla herhangi bir camın nasıl kesilebileceğini gösterdiği bir video yayınladı. Videoda YouTuber, camı kesiyor ve cam çatlayıp binlerce parçaya ayrılmadan şekil alıyor.

Cam kesilebilir mi? Evet. Peki, makasla kesilebilir mi? Muhtemelen bunun mümkün olmadığını düşüneceksiniz çünkü makasla herhangi bir camı kesmeye çalışırsanız etrafta binlerce küçük cam parçacığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında bunun pek de yanlış bir düşünce olmadığını söyleyebiliriz ancak bir YouTuber, camın makasla kesilebileceğini kanıtladı.

Bir an için makasla cam kesmenin mümkün olduğunu hayal edin: Camı kesiyorsunuz ve kırılmıyor. The Action Lab isimli bir YouTuber'ın yaptığı da aslında tam olarak bu. Gelin, bunun nasıl mümkün olduğuna daha yakından göz atalım.

Makasla nasıl cam kesilir?

Videoda da görebileceğiniz üzere YouTuber, bir parça cam alıyor ve kamerada da görünmesi için kırmızıya boyuyor. Daha sonra büyük bir kova su alıyor ve camı suyun içine sokarak basit bir makas yardımıyla kesiyor.

YouTuber, ayrıca videodaki maddenin cam olduğunu kanıtlamak için sudan çıkarıp tekrar kesmeyi deniyor. Sonuç olarak camı suyun dışında kesmeye çalıştığında en ufak baskıda bile kırılıyor ve cam parçaları her yere saçılıyor. Bu da bu yöntemin yalnızca su altında işe yaradığını açıkça ortaya koyuyor.

Peki, nasıl oluyor da cam suyun altında kesilebiliyor diyecek olursanız şöyle ki; su, çatlağa girdiğinde camın daha kolay çatlamasına neden olur. Çatlaktaki silikon-oksijen bağı ve sudaki oksijen-hidrojen bağı ayrılarak silikona bağlı iki hidroksil grubu oluşturur ve sonuç olarak çatlağın uzunluğu, bir bağ kopması kadar büyür. Bir başka deyişle su reaksiyonu, silikon-oksijen bağlarını kırmak için gerekli olan enerjiyi azaltır ve böylece çatlak daha hızlı büyür.

Deneyin uygulamalı halini görmek isterseniz hemen yukarıdaki videoyu izleyebilir, videoyu izledikten sonra neler düşündüğünüzü yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.