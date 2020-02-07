Dünyaca ünlü kimyager Maria Curie'nin hayatı film oluyor. "Radioactive" isimli bu film, mart ayında vizyona girecek ve sinemaseverlere, onlarca bilimsel çalışmayla dolu bir hayatta nelerin yaşandığını gösterecek. Şimdiyse bu filmden, sinemaseverleri heyecanlandıracak ilk fragman geldi.

Sinemaseverler bir süredir, ilk kez 2019 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gün yüzüne çıkan "Radioactive" isimli filmi bekliyorlar. Lauren Redniss'in bir romanına dayanan film, Polonya asıllı bir kimyager olan Maria Curie'nin yaşamını anlatıyor. 67 yıllık yaşamında yaptığı bilimsel çalışmalar ile dünya genelinde şöhrete kavuşan Curie, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor. Curie'nin hayatını anlatan film de bu yüzden "Radioactive" olarak isimlendiriliyor.

Filmde, Maria Curie rolünü Rosamund Pike üstleniyor. Bugüne dek onlarca popüler filmde yer almış olan Pike, Maria Curie rolüyle biraz daha farklı bir tarza bürünecek. Tahmin edebileceğiniz gibi Radioactive bir dönem filmi olacak ve oyunculuk kadar hikayenin nasıl işlendiğine de dikkat edilecek.

Film boyunca Maria Curie'nin sallantılı hayatına derinlemesine bir bakış atma imkanı yakalayacağız. Bu bağlamda Maria Curie'nin yaşamındaki ilişkiler, yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalardan elde ettiği bulgulara dem vurulacak. Ayrıca Curie'nin Nobel ödülü olmasını sağlayan çalışmaların, dünyayı nasıl etkilediği de Radioactive ile gözler önüne serilecek.

Şimdiyse bu heyecan verici filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, filmden neler bekleyebileceğimizi açıkça ortaya koyuyor. Söz konusu fragmanın başında, Radioactive'in Maria Curie'nin gerçek hikayesinden uyarlandığı vurgusu dikkatler kaçmıyor. Dilerseniz şimdi, StudioCanal tarafından yayınlanan o fragmana yakından bakalım. Film, 20 Mart'ta vizyonda olacak.

Maria Curie: Radioactive fragmanı