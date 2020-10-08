Havayı Temizleyen Bisiklet Tekerleği Geliştirildi

Kristen Tapping isimli bir tasarımcı, çevredeki havayı temizleyebilen bir bisiklet tekeri geliştirdi. Bu teker, sahip olduğu üç filtre katmanını kullanarak ozon, karbondioksit ve azot dioksit gibi hava kirleticileri temizliyor. Üstelik bu tekerlek oldukça verimli bir yapıya sahip.

Artan trafik yoğunluğu ve insanların spora ihtiyaç duyuşları, onları bisikletlere yönlendirdi. Bugün pek çok kişi, özellikle de kısa mesafeli yolları bisikletleriyle kat ediyor. Üstelik bisikletler sayesinde insanlar, çevreyi de kirletmemiş oluyorlar. Ancak şimdi, çevreyi kirletmemekten çok daha fazlasını yapabileceğiniz bir tekerlek üretildi. "ROLLOE" olarak isimlendirilen bu tekerlek, benzersiz bir özelliğe sahip.

ROLLOE, Kristen Tapping isimli bir tasarımcı tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda ödüllü bir tasarım olan ROLLOE'nun sihri ise havayı temizliyor olması. Şöyle düşünün; bu tekerleğin kullanıldığı bir bisikleti sürerken çevreyi kirletmemeye ek olarak, çevreyi temizleyebiliyorsunuz. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

İşte dönmeye devam ederken havayı temizleyen o bisiklet tekeri

ROLLOE, katmanlı bir yapıya sahip. Teker dönerken etraftaki havayı içine çekip filtreleyebilen ROLLOE, bu sayede ozon, karbondioksit ve azot dioksit gibi hava kirleticilerinden arındırılmış olan havayı tekrara ortama dağıtıyor. ROLLOE, hava temizleme işlemini ise sahip olduğu üç filtreleme katmanı sayesinde gerçekleştiriyor.

ROLLOE ile ilgili anlattığımız şeyler, bu tekerin çok komplike bir yapısının olduğunu düşündürebilir. Ancak bu yaklaşım pek de doğru değil. Çünkü ROLLOE'nun ağırlığı sadece 1 kilogram civarında. Bu da bisiklet deneyiminizin neredeyse aynı kalırken, çevre temizliğine destek verebileceğiniz anlamına geliyor. Peki bu teker, o kadar da etkili mi?

ROLLOE, her kilometrede 0.665 metreküp havayı filtreleyebiliyor. Bunu biraz daha detaylandırmak gerekirse, eğer Londra'daki her 100 bisikletten 10 tanesinde bu tekerlek kullanılsa, Londra'nın en büyük ve en bilindik meydanlarından olan Trafalgar'ın 20 katı büyüklüğünde hava filtrelemesi yapılmış oluyor. Bunun gezegenimizin geleceği için çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

ROLLOE'nun tasarımcısı Kristen Tapping, şu sıralar bu tekerin üçüncü prototipi üzerinde çalışıyor. RedBull'a verdiği bir röportaj sırasında tekerleği ile ilgili açıklamalarda bulunan Tapping, finansman sağlayabilirse 18 ila 24 ay içerisinde üretime geçebileceğini söylüyor. Bu tür bir tekerlek, doğaya karşı duyarlı olan insanları daha da çok bisikletlere çekebilir gibi görünüyor.