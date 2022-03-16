Birkaç saat içerisinde 2.500 dolar yükselerek 41 bin 700 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin, vadeli işlem açan yatırımcılara zarar ettirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, vadeli işlem piyasalarında yitirilen paranın 200 milyon dolar civarında olduğu tespit edildi. Bunun 100 milyon doları yalnızca Bitcoin vadeli yatırımlarıydı.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçlarından Bitcoin, yatırımcıları bir kez daha terste bıraktı. Kripto para piyasasının kralı olarak bildiğimiz Bitcoin'deki ani fiyat artışı, vadeli işlem yapan yatırımcıları resmen patlattı. Peki yatırımcılar, nasıl oldu da Bitcoin yükselirken zarar ettiler? Üstelik bu zararın büyüklüğü 200 milyon dolardı.

Kripto para piyasaları, bir süredir yatay bir seyirde. Bitcoin günlerdir 38 bin dolar ila 39 bin dolar arasında akümüle olup duruyor. Ancak geçtiğimiz gece dikkat çeken bir durum yaşandı. Yalnızca birkaç saat içerisinde 39 bin 100 dolar seviyelerinden 41 bin 700 dolar seviyelerine yükselen Bitcoin, bu yükselişin ardından 38 bin 800 dolara kadar geri çekildi. Bitcoin, an itibarıyla 40 bin 300 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin'in güncel fiyat grafiği şu şekilde:

Investing'in Coinglass'tan derlediği verilere göre patlayan vadeli işlemlerin yüzde 65 gibi ciddi bir bölümü short, yani düşüşün devam edeceğine ilişkin öngörülerden oluşuyordu. Edinilen bilgilere göre Bitcoin üzerinden açılan vadeli işlemlerin büyüklüğü 100 milyon dolar civarındaydı. Diğer kripto para birimlerini de etkileyen ani yükseliş, toplamda 200 milyon dolar civarında kayba yol açtı. Bu olay, genellikle daha fazla kâr uğruna başvurulan vadeli işlemlerin ne kadar riskli olduğunu yeniden gösterdi.

Bitcoin'in ani yükselişi, en çok doğrudan Bitcoin yatırımcılarını etkiledi. Ancak dünyanın en büyük ikinci hacmine sahip olan Ethereum yatırımcıları da bu durumdan nasibini aldı. Yapılan incelemelerde, Ethereum vadeli işlemleri nedeniyle kaybedilen paranın 52 milyon dolar olduğu tespit edildi.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.