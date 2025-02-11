Yıllar önce 7.500 adet Bitcoin'in bulunduğu sabit diskini çöpe atan adam, bu sefer sabit diskinin bulunduğuna inandığını çöp sahasını satın almak istiyor.

700 milyon dolardan fazla Bitcoin içeren kayıp bir sabit diskin yerini bildiğinizi düşünün. Ona ulaşmak için ne kadar ileri giderdiniz? İngiliz IT uzmanı James Howells için bu soru artık hayatının en büyük mücadelesi hâline geldi.

Howells, 2013 yılında 7.500 adet Bitcoin'e erişimini kaybettiğini duyurduğunda manşetlere çıkmıştı. O dönemde Bitcoin’lerinin değeri 7 milyon dolar civarındaydı ancak yıllar içinde bu rakam yüzlerce milyon dolara ulaştı.

Sabit diski için dev çöp sahasını satın almak istiyor

Servetinin peşini bırakmayan Howells, sabit diskinin Güney Galler'deki Newport şehrinin çöp sahasında gömülü olduğuna inanıyor ancak yetkililer yıllardır ona bu alanı kazması için izin vermeyi reddediyor.

Önerdiği milyon dolarlık kazı projeleri, robot köpeklerle arama planları ve hatta gelir paylaşımı teklifleri defalarca reddedilirken Howells pes etmedi. Mahkemeden de istediği sonucu alamayan Howells'in şimdiki planı ise sabit diskinin olduğuna inandığı çöp sahasını doğrudan satın almak.

Yetkililerin bu fikre nasıl yaklaşacağı belli değil ancak daha önce yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında Howells'ın önünde hâlâ zorlu dönemler olduğu kesin.