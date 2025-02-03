Nobel Ödüllü iktisatçı Eugene Fama, Bitcoin ve kripto paralarla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Fama'ya göre Bitcoin (BTC), gelecekte tamamen değersiz olacak. Peki bu ne zaman gerçekleşecek?

Modern finansın babası olarak bilinen Nobel Ödüllü iktisatçı Eugene Fama, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. Fama tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin (BTC), gelecekte tamamen değersiz olacak. Yani 100 bin dolarlarla ilişkilendirdiğimiz en büyük kripto varlık, gelecekte bir "çöp" olacak.

Bir podcast yayınında konuşan Eugene Fama, Bitcoin ve altcoin'lerin gerçek değerleri olmadığını söylüyor. Bunun da para teorisine ters olduğunu belirten modern finansın babası, kripto paraların varlıklarını korumaları hâlinde para teorisinin baştan yazılması gerekeceğine inanıyor. İşte BTC'nin çöp olacağını düşünmesinin nedeni de tam olarak bu.

Peki Bitcoin (BTC), ne zaman çöp olacak?

Eugene Fama tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin, gelecek 10 yıl içerisinde tamamen çöp olacak. Ancak Fama, bunun bir olasılık olduğunu da söylüyor. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi kripto paraların varlıklarını korumaya devam etmeleri, iktisatçıların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını gerektirecek.

Kripto para piyasalarında tarihin en büyük çöküşü yaşanırken yapılan bu açıklamanın zamanlaması gerçekten manidar. Bakalım önümüzdeki yıllar, Eugene Fama'yı mı yoksa buna karşı görüşte olan analistleri mi haklı çıkaracak...