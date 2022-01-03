Bitcoin'in hash oranı, geçen yılın ilk gününde kaydedilen orana kıyasla yüzde 45 artarak rekor tazeledi. Bununla birlikte zorluk seviyesi ve elde edilen toplam gelir de artış gördü.

Kripto para sektörüyle içli dışlı olanlarınızın da bileceği üzere, yeni bir Bitcoin üretmek için çalışan makinenin çalışma hızına ‘hash oranı’ veya bir diğer ismiyle 'karma oranı' deniyor. Yeni blokları üretebilmek için saniye başına denk düşen toplam işlem gücünü temsil eden hash oranının ve anlık işlem gücünün yüksek olması ise o blockcahinin birçok çeşitli saldırıya karşı daha güvenli olduğu anlamına geliyor.

İşte bu bahsettiğimiz Bitcoin’in hash oranı, geçtiğimiz hafta sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bunu takiben madencilerin Bitcoin üretmek için ne kadar çaba harcamaları gerektiğini gösteren zorluk seviyesi ve elde edilen toplam gelir miktarı da rekor seviyede arttı.

Hash oranı, geçen yılın ilk gününe oranla yüzde 45 daha yüksek

İlk bloğu 3 Ocak 2009’da kazınan Bitcoin’in hash oranı, yeni yıla girişin ardından 207,53 EH/s seviyesini görerek rekor tazeledi. 2021 yılının ilk gününde yaklaşık olarak 140 EH/s şeklinde kaydedilen hash oranı ile kıyaslandığında bu, yüzde 45’ten daha fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.

Nisan 2021’de 190 EH/s’ye ulaşan hash oranı; Çin’in kripto para madencilerine uyguladığı yasak ve yaptırımların sonucunda Haziran 2021’de 57 EH/s seviyesini görerek büyük bir düşüş yaşamıştı. Çin’in kripto para sektörüne uyguladığı bu baskı sonucunda ise ülkedeki pek çok kripto madencisi ABD ve Kazakistan gibi ülkelere göç etmişti. Yeni yılın ilk gününde hash oranının 200 EH/s’nin üstüne çıkması ise Haziran 2021’deki düşüşün ardından şimdi üç buçuk katlık bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

Tabii hash oranının toparlanması, yeni Bitcoin üretmenin de giderek zorlaşması demek oluyor. Son güncellemenin ardından 24.2 trilyonu aşan zorluk seviyesi; Mayıs 2021’de elde edilen 25 trilyonluk rekora yaklaşmış durumda. Zorluktaki bu artışı ise elde edilen toplam gelir miktarındaki artış takip ediyor. The Block’un yayımladığı verilere göre Bitcoin madencilerinin 2021 yılı süresince elde ettikleri toplam gelir, bir önceki yıla oranla yaklaşık olarak yüzde 250’lik bir artışla 16 milyar dolardan fazla.